"Ministerul Energiei a luat act de decizia domnului Cosmin Ghiţă de a renunţa la mandatul încredinţat de CA SNN, respectiv de a demisiona din funcţia de director general al SN Nuclearelectrica SA. Demisia reprezintă un act unilateral de voinţă, pe care Ministerul Energiei în calitate de acţionar majoritar şi autoritate publică tutelară îl respectă. Potrivit informaţiilor comunicate Ministerului, decizia domnului Cosmin Ghiţă intervine în contextul unei noi oportunităţi profesionale", au transmis reprezentanţii ministerului într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Perioada de preaviz a lui Cosmin Ghiţă urmează să fie dispusă conform prevederilor contractului de mandat şi deciziei consiliului de administraţie.

Potrivit sursei citate, activitatea Nuclearelectrica şi a CNE Cernavodă se desfăşoară în continuare în condiţii normale, fiind asigurată continuitatea operaţională a companiei.

"Ministerul Energiei urmăreşte îndeaproape evoluţia situaţiei şi, în calitate de acţionar majoritar, va asigura toate demersurile care îi revin pentru menţinerea stabilităţii şi continuităţii la nivelul companiei", se mai arată în comunicatul instituţiei.

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, a solicitat încetarea contractului de mandat, urmând să comunice data efectivă la care renunţarea îşi va produce efectele, a anunţat marţi Nuclearelectrica.

"Societatea Naţională Nuclearelectrica informează acţionarii şi investitorii că în data de 25 august 2026 a fost notificată cu privire la solicitarea domnului Cosmin Ghiţă, director general al SN Nuclearelectrica SA, de încetare a contractului de mandat, încheiat cu SN Nuclearelectrica SA. Nuclearelectrica va comunica data efectivă la care renunţarea la mandat urmează să îşi producă efectele", se menţiona într-o informare transmisă Bursei de Valori Bucureşti.

Cosmin Ghiţă este la conducerea Nuclearelectrica din 2 septembrie 2017, când a preluat funcţia de director general, iniţial cu mandat provizoriu de patru luni. Ulterior, a fost numit director general cu mandat de patru ani începând cu 11 februarie 2019, iar în prezent avea un mandat început la 12 februarie 2023, cu expirare la 12 februarie 2027.

Societatea Naţională Nuclearelectrica (SNN) este singurul producător de energie nucleară din România şi de combustibil aferent tehnologiei utilizate, CANDU 6. Compania a fost înfiinţată în anul 1998, iar în octombrie 2013 a listat pe Bursa de Valori Bucureşti 10% din capitalul social.

SNN administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unităţile 1 şi 2, cu o capacitate de 700 MW, precum şi Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti.

Cele două reactoare de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din necesarul de energie al României. În prezent, ambele reactoare sunt oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Potrivit datelor BVB, la data de 31 decembrie 2025, Statul Român, prin Ministerul Energiei, deţinea 82,50% din capitalul social al societăţii, persoanele juridice - 13,55%, iar persoanele fizice - 3,95%.