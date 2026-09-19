Germania își pregătește spitalele pentru un posibil conflict, Lituania și-a actualizat planurile de evacuare, iar trupele NATO desfășoară exerciții în regiunea baltică, scrie Politico.

Joi, premierul polonez Donald Tusk a avertizat că Moscova ar putea trimite drone sau rachete pe teritoriul unor state NATO care sprijină Ucraina „în următoarele luni”.

Avertismentele evidențiază teama tot mai mare în Europa, pe fondul creșterii rapide a incidentelor de încălcare a spațiului aerian și a tentativelor de sabotaj din ultimele luni. Aliații NATO au afirmat în repetate rânduri că văd în aceste atacuri o formă de presiune exercitată de Kremlin pentru reducerea sprijinului acordat Ucrainei, însă și-au moderat reacțiile de teamă că situația ar putea escalada.

Reacțiile liderilor europeni

Președintele francez Emmanuel Macron i-a convocat vineri pe liderii partidelor și pe candidații la alegerile prezidențiale din 2027 pentru o reuniune de urgență consacrată situației din Ucraina, Iranului și crizei energetice tot mai grave.

Macron a calificat avertismentele lui Tusk drept „întemeiate și bine documentate”, în timp ce a anunțat un nou plan pentru protejarea infrastructurii critice. „În ultimele săptămâni (...) amenințarea hibridă rusă la adresa europenilor și a Franței s-a intensificat”, a adăugat el.

Guillaume Lacroix, liderul Partidului Radical de Stânga, a părăsit reuniunea declarând: „La 50 de ani, rareori am simțit un asemenea vertij.”

„Nu este o coincidență că premierul polonez vorbește atât de ferm”, a declarat vineri premierul olandez Rob Jetten. „Trebuie să luăm foarte în serios acest avertisment (...) trebuie să demonstrăm în mod constant că nu acceptăm așa ceva și că vom acționa dacă va fi necesar.”

Joi, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că țara sa ar trebui „să se pregătească mental pentru posibilitatea ca ceva să se întâmple”, inclusiv acte de sabotaj și atacuri cu drone rusești.

Moscova își intensifică, de asemenea, retorica belicoasă înaintea alegerilor legislative din Rusia, programate în acest weekend și despre care se estimează pe scară largă că vor menține la putere partidul Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin.

„Un război foarte scurt”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat Europa în această săptămână că s-ar confrunta cu un război „foarte scurt” dacă aliații NATO ar încerca să atace Rusia.

„Rusia și-a intensificat ritmul activităților — trebuie să rămânem vigilenți”, a declarat un înalt oficial european din domeniul apărării, care a solicitat anonimatul pentru a putea vorbi liber. „Acest lucru poate fi privit ca o manifestare a unei tendințe mai largi (...) am mai văzut avertismente similare și este foarte posibil să urmeze și altele.”

Până în prezent, cele mai recente incidente nu au determinat reacții multilaterale suplimentare, a declarat un al doilea oficial european de rang înalt din domeniul apărării. „Dar monitorizăm îndeaproape situația”, a adăugat acesta.

Menținerea direcției

Vineri, forțele germane și suedeze au desfășurat exerciții comune în apropierea insulei strategice suedeze Gotland, la doar câteva săptămâni după ce aliații NATO au organizat exerciții neanunțate în apropierea exclavei ruse Kaliningrad.

În ultimele săptămâni, avioane NATO au doborât o dronă rusească deasupra Lituaniei, o navă rusească a lansat rachete de semnalizare asupra unui elicopter militar danez, iar Germania a atribuit unei persoane suspectate că ar fi spion rus o tentativă de atac cu dronă asupra aeroportului din Leipzig.

Rapoarte ale serviciilor de informații americane publicate în august avertizau că Moscova pregătește o ofensivă limitată împotriva unei țări NATO în următorii ani. Directorul CIA, John Ratcliffe, a avertizat oficialii ruși la Moscova, la sfârșitul lunii trecute, să nu escaladeze conflictul cu aliații NATO, în special cu Estonia, Letonia și Lituania, ca reacție la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova.

Totuși, nu este clar dacă cele mai recente avertismente se bazează pe informații noi.

Vineri, ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys, a declarat că Vilnius dispune de „aceleași informații” ca Tusk în legătură cu o posibilă „operațiune sub steag fals”, dar a sugerat că acestea datează din luna iulie.

„Văd declarațiile publice ale politicienilor în acest sens ca parte a unei campanii coordonate menite să avertizeze Rusia să nu ia decizii stupide și să nu încerce ceva crezând că nu va activa [clauza de apărare reciprocă a NATO] Articolul 5 și că totul va fi trecut cu vederea”, a spus el.

Potrivit a doi diplomați ai alianței, aliații NATO nu au fost informați oficial cu privire la existența unor noi informații de acest tip, iar NATO nu și-a modificat până acum evaluarea amenințărilor.

„În acest moment, nu vedem o amenințare iminentă de atac”, a declarat un oficial NATO în numele organizației, adăugând: „Dar nu ne putem permite să fim naivi sau complezenți și trebuie să ne asigurăm că NATO rămâne puternică în anii următori.”