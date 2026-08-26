Traficul în rândul acestui public scăzuse la intrarea în vigoare, pe 10 decembrie, a acestei legislaţii de pionierat care a declanşat iniţiative similare în Franţa, Regatul Unit şi în alte părţi.

Dar de atunci a crescut din nou, uneori la un nivel mai ridicat decât înainte de interdicţie, conform datelor aplicaţiei de control parental Qustodio.

De exemplu, 11,36% dintre copiii de 10-12 ani foloseau TikTok în iulie 2026, adică mai mulţi decât în noiembrie 2025 (10,73%) şi uşor egal cu decembrie 2025 (11,42%).

În rândul tinerilor de 13-15 ani, 25,96% sunt în continuare prezenţi pe aplicaţia de videoclipuri scurte, cu aproximativ 1% mai puţini decât chiar înainte de blocare.

Tendinţa este, de asemenea, de creştere pe Snapchat şi Instagram.

„Aceştia ar putea accesa aceste platforme prin intermediul reţelelor VPN sau îşi pot falsifica vârsta", a explicat Yasmin London, expertă în securitate online la Qustodio, într-un comunicat.

Însă restricţiile ar putea, de asemenea, pur şi simplu „să nu funcţioneze", a avertizat ea.

Cifrele companiei sale au arătat, de asemenea, o reorientare semnificativă a celor sub 16 ani către WhatsApp, o aplicaţie de mesagerie care nu este vizată de lege.

Pentru a-şi produce statisticile, Qustodio s-a bazat pe o analiză a datelor lunare anonimizate privind utilizarea reţelelor sociale - mai mult de cinci minute consecutive într-o anumită lună - în rândul acestei categorii de populaţie.

Potrivit autorităţilor, această interdicţie vizează protejarea copiilor de hărţuirea online şi de "algoritmii prădători".

Dar în iunie, o echipă de cercetători cu sediul în Australia a publicat un studiu care aduce puţine dovezi ce susţin eficacitatea acestei măsuri, criticată pe scară largă de sectorul tehnologic.