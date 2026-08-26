„După ce a dus cu curaj o scurtă luptă cu cancerul, Dolly a părăsit această lume astăzi la Vanderbilt-Ingram Cancer Center, înconjurată de cei dragi", potrivit unui comunicat al reprezentanţilor săi transmis revistei People, scrie Agerpres.

Moartea sa a fost anunțată pe Instagram de nepotul ei, Brian Seaver, potrivit The Guardian.

Problemele de sănătate ale lui Parton au ajuns pe prima pagină a ziarelor în toamna anului 2025. În 28 septembrie, ea a anunţat că nu va putea duce la bun sfârşit seria de şase spectacole programate pentru luna decembrie la Caesars Palace din Las Vegas, care fusese anunţată ca o revenire mult aşteptată pe scena concertelor.

Cel mai important moment public al lui Parton din ultimii ani a fost includerea sa în Rock & Roll Hall of Fame în 2022. Iniţial, ea a declarat că nu dorea această onoare atunci când numele ei a apărut pe lista candidaţilor din acel an, afirmând că nu este un artist rock adevărat, dar a cedat în faţa presiunii entuziaste.

Ulterior, Parton a lansat în 2023 ceea ce s-a dovedit a fi ultimul ei album, „Rockstar”, în care a interpretat duete alături de vedete de prim rang şi şi-a asumat titlul de „rocker” pe care îl respinsese iniţial.