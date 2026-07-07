Ucraineanca suspectată de tentativa de asasinare a oligarhului Vadim Iermolaiev în Monaco, găsită moartă la Kiev

Cadavrul principalei suspecte - Anastasiia Berezovska, o ucraineancă în vârstă de 39 de ani, rezidentă în Germania - în atacul cu bombă care i-a vizat pe oligarhul Vadim Iermolaiev şi membrii familiei acestuia în Monaco, săptămâna trecută, a fost găsit luni în apropiere de Kiev luni, dezvăluie presa ucraineană marţi, relatează Le Figaro. Cetăţeana ucraineană în vârstă de 39 de ani era căutată de Interpol.

Cadavrul a fost găsit luni, către ora locală 23.00 (şi ora României), dezvăluie presa ucraineană. Ukrainskaia Pravda scrie că a fost ucisă prin împuşcare.

Altă sursă din cadrul forţelor de ordine declară publicaţiei că doi suspecţi au fost arestaţi deja. Unul dintre ei este un ofiţer din cadrul spionajului militar ucrainean, Direcţia Principală de Informaţii (GUR/MOU), iar celălalt un fost agent din cadrul forţelor de ordine.

Uciderea suspectei adâncește misterul tentativei de asasinare a oligarhului

Anastasiia Berezovska este suspectată de faptul că a plasat, la 29 iunie, o bombă în faţa apartamentului lui Vadim Iermolaiev, pe care a detonat-o când multimilionarul şi familia sa s-au întors acasă. Acest magnat imobiliar, soţia sa şi fiul lor în vârstă de 13 ani au fost grav răniţi în atentat.

Anchetatorii din Monaco privilegiază pista ucraineană - o implicare a serviciilor de informaţii. Vadim Iermolaiev a plecat din Ucraina în Monaco în 2022. Kievul i-a retras cetăţenia ucraineană şi i-a impus sancţiuni.

Interpolul a publicat o notiţă de căutare pe numele Anastaiiei Berezovskaia, care plecat din Monaco prin Franţa, Italia şi Germania, iar apoi prin Austria sau Elveţia cu o maşină închiriată. Acest periplu s-a încheiat la Kiev. Misterul acestei tentativei de asasinat se adânceşte, comentează ziatul francez.