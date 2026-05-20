Ceilalți doi români, prietenii agresorului, au fost extrădați pentru procesul din Marea Britanie.

Individul se numește David Andrei Ionuț și are 22 de ani. În seara zilei de duminică a coborât de la etajul opt al unui bloc din sectorul cinci al Capitalei cu un ciocan folosit în bucătărie și l-a atacat pe un bărbat de 56 de ani.

Motivul atacului

Motivul este absolut revoltător. Agresorul susține că bărbatul, împreună cu un alt vecin, făceau gălăgie și că acest lucru l-a deranjat. Bărbatul atacat are 56 de ani și a ajuns la spital cu mai multe lovituri în zona capului și are nevoie de mai multe zile de îngrijire medicală.

Individul a fost reținut inițial și a primit mandat de arestare preventivă. El însă este implicat într-un alt fapt deosebit de grav, petrecut în anul 2024 la Londra.

Împreună cu alți doi prieteni, doi români l-au urmărit și l-au atacat pe un jurnalist britanic în zona locuinței acestuia. L-au înjunghiat de mai multe ori în picior.

Procesul celor doi români a început deja, pentru că ei au fost extrădați în decembrie 2024. Pentru acest proces, în cazul lui David Ionuț Andrei a fost amânată extrădarea, pentru că el avea mai multe procese și mai multe probleme cu legea aici, în România.

Noi acuzații și ordine de protecție în România

De data aceasta a ajuns din nou în arest preventiv pentru fapte comise cu violență. De altfel, el are emise pe numele lui și ordine de protecție date de fosta lui concubină, pe care ar fi bătut-o în repetate rânduri.

A început la Londra procesul în care cei doi ai săi sunt acuzați de înjunghiere cu intenție, iar în cadrul acestui proces procurorul a declarat în fața instanței că românii au acționat în numele statului Iran. Au fost plătiți de o terță persoană cu aproximativ 80.000 GBP, pentru a-l ataca pe jurnalistul iranian pentru că era critic la adresa regimului de la Teheran.