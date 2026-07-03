Un mandat de arestare pe numele suspectului a fost emis și va fi urmat de o notificare roșie Interpol, potrivit autorităților. În timp ce anchetatorii nu confirmă oficial identitatea, presa franceză scrie că suspectul ar fi o femeie care s-ar fi deghizat în bărbat.

„A fost emis un mandat de arestare pe numele suspectului care va face obiectul unei notificări roșii Interpol chiar din această seară”, a declarat procurorul general Stephane Thibault într-un comunicat. El a salutat „calitatea muncii” forțelor de poliție și cooperarea internațională care au permis „identificarea într-un timp deosebit de scurt a persoanei suspectate de a fi autorul faptelor”.

Un atac care a zguduit principatul

Luni seară, o persoană a lăsat un pachet în holul de la intrarea unui bloc din Monaco, la mică distanță de granița cu Franța. Puțin mai târziu, dispozitivul exploziv s-a declanșat exact în momentul în care trei locatari – un cuplu și un adolescent de 13 ani – au intrat în hol. Toți cei trei au fost răniți. Adolescentul a fost internat la spitalul pentru copii Lenval din Nisa, iar adulții, ale căror vieți erau în pericol, au fost transportați la Spitalul Universitar din Nisa. Miercuri, bărbatul nu mai era în stare critică, dar starea femeii nu era încă stabilizată.

Deși autoritățile din Monaco refuză să confirme identitatea victimelor, surse concordante indică faptul că atacul l-a vizat pe Vadim Ermolaev, 58 de ani, un om de afaceri extrem de bogat originar din Ucraina, cu cetățenie cipriotă, precum și partenera și fiul său. Rezident în Monaco cel puțin din 2021, Ermolaev face obiectul unor sancțiuni în Ucraina din decembrie 2023, din cauza activităților sale comerciale în Crimeea, regiune anexată de Rusia.

O anchetă care avansează rapid

Parchetul a deschis o anchetă judiciară pentru tentativă de asasinat și alte capete de acuzare, încredințată unui colectiv de trei judecători de instrucție. Imaginile de supraveghere video l-au surprins pe suspect, care avea capul acoperit cu o pălărie de tip „bob” neagră. Două publicații franceze, Le Figaro și BFMTV, susțin că suspectul ar fi o femeie care s-ar fi dat drept bărbat, însă procurorul general nu a confirmat acest detaliu.

Tentativa de asasinat a provocat un șoc enorm în Monaco, un microstat mediteranean ultrasecurizat de doar 2 kilometri pătrați, cu o populație de 40.000 de locuitori – majoritatea internaționali și foarte înstăriți.