Potrivit News.ro, care citează citat de Kyiv Independent, cifra include 1.440 de victime înregistrate de forţele ruse în ultima zi.

Conform sursei citate, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.851 de tancuri, 24.381 de vehicule blindate de luptă, 88.698 de vehicule şi cisterne de combustibil, 39.798 de sisteme de artilerie, 1.726 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.344 de sisteme de apărare aeriană, 435 de avioane, 350 de elicoptere, 231.785 de drone, 33 de nave şi ambarcaţiuni şi două submarine.

Statul Major al Ucrainei nu dezvăluie propriile pierderi din timpul invaziei pe scară largă, invocând secretul operaţional.

Deşi oficialii ucraineni dezvăluie rar cifre, preşedintele Volodimir Zelenski a declarat pentru France TV pe 4 februarie că cel puţin 55.000 de soldaţi ucraineni au fost ucişi în luptă de la începutul războiului pe scară largă, pe lângă mulţi alţii clasificaţi ca dispăruţi în luptă (MIA).

Intensitatea atacurilor cu drone ruseşti şi a luptelor a îngreunat recuperarea de către Ucraina a cadavrelor soldaţilor căzuţi, necesare pentru confirmarea ADN-ului.

Rapoartele unor think-tank-uri occidentale independente sunt de acord că pierderile ruseşti depăşesc semnificativ pierderile Ucrainei, Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) estimând raportul la „aproximativ 2,5:1 sau 2:1”.

Un raport CSIS din ianuarie 2026 a arătat că Ucraina a suferit probabil între 500.000 şi 600.000 de victime între februarie 2022 şi decembrie 2025, dintre care se estimează că între 100.000 şi 140.000 au fost ucişi în luptă.