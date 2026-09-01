Alături de armele balistice ale Kremlinului și de un nou tip de rachetă de croazieră, dronele cu propulsie cu reacție au provocat pagube masive în capitală, Kiev, și în împrejurimile acesteia, potrivit News.ro.

Acestea au fost folosite și pentru a ataca depozite, benzinării, oficii poștale și fabrici, într-un conflict care se extinde tot mai mult în ceea ce privește țintele. Dronele Shahed cu propulsie cu reacție – cunoscute sub denumirile de Geran-4 și Geran-5 – sunt mai greu de interceptat datorită vitezei și numărului lor. Acestea sunt de trei ori mai rapide decât modelele Shahed originale pe care Rusia le-a achiziționat din Iran.

„Atacurile cu drone sunt constante, fiind utilizate numeroase drone Shahed cu propulsie cu reacție”, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Aproape 1.500 de drone de toate tipurile au fost lansate asupra Ucrainei în ultimele patru zile, mai mult de jumătate dintre ele fiind cu propulsie cu reacție, a precizat acesta.

Peste 2.500 de drone cu propulsie cu reacție, utilizate în august

Utilizarea în masă a dronelor cu propulsie cu reacție s-a accelerat în ultimele două luni. Aproximativ 1.500 au fost utilizate în iulie și peste 2.500 în august, potrivit lui Serhiy Beskrestnov, consilier al lui Zelenski.

Acestea erau „lansate asupra Ucrainei practic direct din fabrică”, a afirmat el într-o postare pe Facebook la sfârșitul săptămânii.

Serviciile de informații susțin că dronele cu propulsie cu reacție conțin sute de componente fabricate de companii străine, inclusiv din SUA, Marea Britanie și China.

Multe dintre dronele cu propulsie cu reacție au fost lansate asupra capitalei, pe măsură ce Rusia a intensificat atacurile asupra Kievului atât ziua, cât și noaptea.

Sâmbătă, armata ucraineană a declarat că Rusia a lansat 224 de drone asupra Ucrainei în timpul zilei – majoritatea fiind cu propulsie cu reacție.

Duminică, Kievul a înregistrat opt alerte de raid aerian între miezul nopții și apusul soarelui.

Oficialii ucraineni: Rusia încearcă să epuizeze apărarea aeriană

Obiectivul Kremlinului este să epuizeze apărarea aeriană ucraineană și să submineze moralul civililor, pe măsură ce își extinde lista de ținte la depozite și magazine alimentare și continuă atacurile împotriva infrastructurii energetice, afirmă oficialii ucraineni.

„Inamicul încearcă să paralizeze activitatea economică din capitală și din marile orașe, așa că abordările și mecanismele noastre de răspuns trebuie să se schimbe”, a declarat premierul ucrainean Serhii Koretskyi în weekend.

Intensitatea atacurilor rusești din timpul zilei survine tocmai în momentul în care copiii se pregătesc pentru noul an școlar.