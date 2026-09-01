Cu 25% de această dată, ca urmare a cotațiilor internaționale. Acum 2 săptămâni, reducerea a fost de 20%.

La unele stații de alimentare din Capitală, litru de motorină standard a scăzut sub pragul de 10 lei la miezul nopții.

Corespondent ȘtirileProTV: La această benzinărie, de exemplu, un litru de combustibil diesel costă 9 lei și 97 de bani. Însă nu la toate stațiile prețurile au coborât sub pragul de 10 lei.

Șoferii au remarcat reducerea, dar consideră că este nesemnificativă.

În urmă cu 2 săptămâni, reducerea accizei a fost de 20%, dar acum Ministerul Finanțelor a calculat o reducere de 25%, care înseamnă o scădere totală a accizei de 86 de bani pe litru.

Între timp, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început controale la stațiile de carburanți. Inspectorii au găsit benzinării care au majorat prețurile după ora 12:00, deși operatorii pot face cel mult o scumpire pe zi. Au fost date și amenzi, cuprinse între 100 de mii și 500 de mii de lei.

Csaba Bekesi, Președintele ANPC: Am găsit destul de multe stații de carburanți în țară în care prețurile au fost majorate în ore diferite față de cele reglementate în lege, deci după orele 12:00. Un aspect mai complex este cel al analizei adaosului comercial. stațiile de carburanți vor raporta direct pe o perioadă de 3 luni, adaosul comercial practicat de către fiecare stație de carburanți iar noi vom compara acest adaos cu adaosul mediu pe 2025.

Consiliul Concurenței, dar și ANPC spun că vor continua verificările, cat timp se va aplica acest mecanism de acciza dinamica.