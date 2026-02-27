Organizaţia internaţională cu sediul la Washington a anunţat la sfârşitul lunii noiembrie că s-a întâlnit cu guvernul ucrainean pe această temă, dar consiliul executiv al Fondului urma să îşi dea aprobarea formală.

"Decizia consiliului executiv permite plata imediată" a aproximativ 1,5 miliarde de dolari, a făcut cunoscut FMI într-un comunicat.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a afirmat că împrumutul va rezolva problema balanței de plăți a Ucrainei și va restabili viabilitatea externă pe termen mediu, sporind în același timp perspectivele de reconstrucție și creștere după încheierea războiului și facilitând pașii Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană, relatează The Guardian.