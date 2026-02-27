Apartamente opulente se vând rapid cu 20 de milioane de dolari ceea ce înseamnă cam 70 de mii de dolari pe metrul pătrat.

Altfel spus o garsonieră într-o zonă bună din București pentru un metru pătrat în buricul New York-ului. Iar cererea depășește cu mult oferta.

În inima Manhattanului, acest penthouse duce luxul imobiliar pe noi culmi. Chiar şi agenta care se ocupa de promovarea comorii pare copleşită. Are grijă să pună în valoare toate beneficiile proprietăţii.

Firește, la fel e şi preţul. Această locuință opulentă costă peste 20 de milioane de dolari.

În Manhattan, şi un apartament modest este cel puţin un milion de dolari. Asta în condiţiile în care dobânzile pentru împrumuturile imobiliare se menţin de aproape trei ani la niveluri record. Iar noul primar al metropolei a promis în campanie o creştere cu aproape 10% a impozitelor pe proprietăţi.

Pe de altă parte, un asemenea penthouse vine la pachet cu beneficii foarte ispititoare, precum piscina ori sala de sport integrate în imobil.

Paula Newton, CNN corespondent: ”Cred că le cam cade fața clienților când îi aduceți aici. Categoric. Începând cu peretele viu (din plante), de pe una dintre laturile bazinului cu o lățime de 20 de metri, ferestrele de la podea la tavan”.

Chiar dacă vorbim de un preţ de 70.000 de dolari pe metrul pătrat, asemenea proprietati-trofeu se vând imediat ce apar pe piaţă. La categoria proprietăţi de ultralux, cererea depășește oferta.