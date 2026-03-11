Agenția rusească de știri TASS , care este controlată de administrația lui Vladimir Putin, a realizat o centralizare a principalelor informații despre acest atac.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului acuză Marea Britanie pentru acest atac

Atacul ucrainean asupra orașului rus Briansk, folosind rachete Storm Shadow cu rază lungă de acțiune fabricate în Marea Britanie, ar fi fost imposibil fără implicarea directă a experților britanici, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Russia Today, o rețea media din Rusia, care este controlată de administrația lui Vladimir Putin.

Guvernatorul regional, Aleksandr Bogomaz, a declarat că atacul a implicat un număr nespecificat de rachete Storm Shadow, care au o rază de acțiune de până la 560 km. Briansk este situat la puțin peste 100 km de granița cu Ucraina, afirmă Russia Today.

Comentând atacul de miercuri, Peskov a spus că acest tip de rachete „nu ar fi putut fi lansate fără specialiști britanici. Înțelegem foarte bine acest lucru. Suntem pe deplin conștienți și, desigur, luăm în considerare acest aspect”.

El a adăugat că atacurile demonstrează din nou necesitatea continuării războiului împotriva Ucrainei, deoarece succesul acesteia va asigura că „aceste acțiuni barbare ale regimului de la Kiev nu vor continua”.

„Unul dintre obiective este demilitarizarea Kievului și privarea acestuia de capacitatea de a efectua atacuri de acest gen”, a subliniat Peskov.

Potrivit Russia Today, Ucraina și-ar fi asumat responsabilitatea pentru atac, afirmând că acesta viza o fabrică locală de microelectronică. Presa locală a relatat că atacul a avut loc în timpul schimbului de tură, când unii angajați se îndreptau spre ieșire.

Bogomaz a anunțat o zi de doliu în Briansk, afirmând că 20 de persoane rămân în spitalele locale.