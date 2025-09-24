Lavrov i-a declarat lui Rubio că Europa şi Ucraina sunt responsabile de prelungirea conflictului

24-09-2025 | 22:30
Lavrov i-a declarat lui Rubio că Europa şi Ucraina sunt responsabile de prelungirea conflictului
AFP

Serghei Lavrov a declarat miercuri în cursul întrevederii cu secretarul de stat american, Marco Rubio, că ţările europene şi Kievul sunt responsabile de prelungirea conflictului din Ucraina, a declarat ministerul său, relatează AFP.

autor
Ioana Andreescu

În cursul unei întâlniri cu Rubio, în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite la New York, Lavrov "a subliniat natura inacceptabilă a manevrelor efectuate de Kiev şi de unele capitale europene care vizează prelungirea conflictului", a indicat Ministerul rus de Externe.

Întrevederea survine la o zi după o surprinzătoare schimbare de poziţie a preşedintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.

Mai devreme miercuri, în discursul susţinut la tribuna ONU, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a manifestat satisfacţia faţă de schimbarea radicală de poziţie a preşedintelui american Donald Trump după o discuţie avută marţi cu acesta la New York.

Potra, prins în Dubai cu ajutorul agențiilor internaționale. Cum ar putea fi extrădat complicele lui Călin Georgescu

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, serghei lavrov, conflict,

Dată publicare: 24-09-2025 22:30

