Un control de rutină efectuat în Suceava la un autoturism înmatriculat în Ucraina a dus la o descoperire surprinzătoare. FOTO

24-09-2025 | 20:09
Polițiștii de frontieră suceveni au descoperit 395 de monede vechi și 25 de medalii ascunse într-un autoturism, într-un control de rutină la PTF Siret.

 

Un bărbat cu dublă cetățenie riscă acum dosar penal pentru deținerea ilegală a bunurilor culturale din patrimoniul străin.

Ieri, 23 septembrie a.c. în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pe sensul de intrare în România, o persoană cu dublă cetățenie română și ucraineană. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, conducea un autoturism înmatriculat în Ucraina, a precizat Inspectoratul Teritorial Sighetu Marmației într-un comunicat.

În urma verificării bagajelor, au fost găsite monede și medalii ascunse, suspectate a proveni din patrimoniul cultural național al unui stat străin.

În urma controlului efectuat asupra persoanei, bagajelor și a autoturismului, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit ascunse în bagajele personale 395 monede vechi de colecție și 25 de medalii susceptibile a face parte din patrimoniul cultural național al unui stat străin”, se mai arată în comunicat.

Ca urmare a celor constatate, politiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul savârșirii infracțiunii de introducerea pe teritoriul statului român, precum și deținerea, comercializarea, organizarea de expoziții sau orice operațiune privind circulația bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea de bunuri culturale imobile, care fac parte din patrimoniul cultural al unui stat străin, faptă prevazută și pedepsită de art. 85, alin 1, din Legea 182/2000, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun”, a conchis sursa citată.

Sursa: Politia de Frontiera Romana

