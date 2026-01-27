"Eforturi de pace? O întâlnire trilaterală în Emirate? Diplomaţie? Pentru ucraineni, a fost doar o altă noapte de teroare rusească", a rezumat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, sâmbătă dimineaţă.



Responsabili americani, ucraineni şi ruşi s-au întâlnit vineri şi sâmbătă în Emiratele Arabe Unite. În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lansat asupra Ucrainei 370 de drone şi 27 de rachete.



Într-un semn de neîncredere faţă de Moscova, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat luni speranţa că aceste discuţii, care urmează să fie reluate duminică, nu vor fi folosite "în mod cinic" de Moscova "pentru a întârzia măsurile suplimentare menite să pună presiune asupra Rusiei".



În paralel cu negocierile, primele între Kiev şi Moscova cu privire la planul de pace american, Rusia - care dispune de o armată mult mai mare, respinge orice fel de armistiţiu.



Zelenski reiterează că Rusia trebuie constrânsă să ducă adevărate negocieri, sub presiunea sancţiunilor severe şi a unui sprijin militar sporit pentru Kiev. Scepticismul său cu privire la disponibilitatea Moscovei de a negocia este pe larg împărtăşit în Ucraina.



"Este doar un spectacol de ochii lumii. Rusia nu va semna niciun acord.Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău şi să sperăm la ce e mai bine", afirmă Pavlo, un locuitor al Kievului.



"Aceste negocieri nu ne dau nicio speranţă într-un rezultat pozitiv. Singura noastră speranţă este rezistenţa poporului nostru", spune o altă locuitoare a capitalei ucrainene, Irina Beregovaia, 48 de ani.



De la începutul invaziei ruse în februarie 2022, cele două tabere au desfăşurat mai multe runde de discuţii directe şi indirecte, fie la Istanbul, în Arabia Saudită, în Elveţia sau Belarus, fără să se ajungă la încheierea acestui conflict, cel mai sângeros din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.



Iar odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă şi disponibilitatea acestuia afişată de a-i oferi concesii lui Vladimir Putin, ucrainenii nu mai consideră SUA drept un mediator de încredere.



Potrivit unui sondaj realizat în decembrie de Institutul internaţional de sociologie din Kiev (KIIS), 74% dintre ucrainenii chestionaţi au estimat că preşedintele american acţionează în detrimentul ţării lor.



Punctul nevralgic al discuţiilor vizează controlul regiunii Doneţk (est). Rusia cere retragerea totală a trupelor ucrainene din acest teritoriu situat în bazinul carbonifer Donbas.



Este o cerere care ar fi foarte greu de acceptat pentru Ucraina atât în plan politic, cât şi militar: zeci de mii de soldaţi ucraineni şi-au dat viaţa pentru a apăra această regiune, iar Kievul estimează că pierderea acesteia l-ar priva de o redută de care are nevoie pentru a prevenit o nouă ofensivă a forţelor ruse.



În decembrie, Zelenski a afirmat că orice acord care prevede retragerea trupelor ucrainene ar trebui să fie aprobat prin referendum de către ucraineni, un vot aproape imposibil de organizat în prezent fără un armistiţiu.



"Dacă ruşii insistă să discute doar problema (...) retragerii trupelor ucrainene din Donbas, iar americanii acceptă aceasta, atunci - după un timp - discuţiile vor ajunge în impas", a declarat recent politologul ucrainean Volodimir Fesenko.





