MApN: Dronele rusești au pătruns de 10 ori în în spațiul aerian românesc de la începutul războiului în Ucraina

14-09-2025 | 16:23
MApN anunță că, în peste jumătate dintre atacurile cu drone ale Rusiei lângă granița României, resturi au ajuns pe teritoriul național.

Aura Trif

Datele MApN arată că din luna februarie a anului 2022, atunci când Rusia a declanşat conflictul armat în Ucraina, în apropierea graniţelor României s-au înregistrat 52 de atacuri exclusiv pe teritoriul Ucrainei, în care au fost implicate drone ruseşti.

Dintre acestea, în 38 de situaţii, au ajuns fragmente de drone pe teritoriul României, în zona Deltei Dunării, iar în 10 situaţii drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al României.

Alertă în Tulcea

Sâmbătă seara, populaţia din comunităţile aflate în imediata apropiere a nordului judeţului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la graniţa cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă şi a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spaţiul aerian al României.

"Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (regiunea Odesa, Ucraina, n.red.) şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina", se arată într-un comunicat al MApN.

avioane f-16 romania
Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă

În acest context, aeronave F-16 şi Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români şi germani, au monitorizat zona, până la ora 21.30, şi au primit autorizarea de a doborî ţinta, potrivit sursei amintite.

"Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ţinta, vizual şi radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluţiei. Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul", a precizat purtătorul de cuvânt al MApN, colonel Corneliu Pavel.

În comunicatul de presă, MApN condamnă încă o dată acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre.

"Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional. Ministerul Apărării Naţionale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securităţii naţionale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situaţii similare", se mai specifică în sursa amintită. 

Sute de civili s-au "înrolat" într-o întrecere plină de adrenalină, la Iași. Participanții au testat antrenamentul militar

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 14-09-2025 16:23

