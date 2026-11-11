Guvernatorul rus al regiunii Leningrad anunţă ”neutralizarea” a 146 de drone în regiune.

Un atac ucrainean cu drone a provocat miercuri un incendiu în portul Ust-Luga, la Marea Baltică, atacat în mai multe rânduri, a anunţat guvernatorul regiunii ruse Leningrad (nord-vest), relatează AFP.

"Primele informaţii arată că un atac cu dronă a atins zona portuară Ust-Luga, provocând un incendiu", a anunţat pe Telegram Aleksandr Drojdenko.

Acest port este o infrastructură majoră în exporturile ruseşti de gaze naturale, petrol, îngrăşăminte şi cărbune.

Guvernatorul a anunţat că 146 de drone au fost neutralizate, în total, în regiunea Leningrad, în noaptea de marţi spre miercuri, şi a precizat că "operaţiuni de luptă continuă".

Aeroportul Pulkovo, care deserveşte Sankt-Petersburgul şi regiunea sa, afişa pe site, miercuri dimineaţa, peste 18 zboruri anulate sau amânate.

Aceste atacuri intervin în momentul în care delegaţii din Ucraina şi Rusia poartă negocieri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), mediate de către Statele Unite în vederea unei soluţionări a Războiului din Ucraina, lansat în februarie 2022.

Ucraina şi-a intensificat atacurile cu dronă împotriva industriei energetice ruse în ultimele 18 luni.

Kievul urmăreşte să reducă veniturile Kremlinului şi să-i submineze capacitatea de a-şi finanţa războiul.

El denunţă, la rândul său, atacuri ruseşti împotriva reţelei electrice ucrainene, care alimentează temeri cu privire la o nouă iarnă fără încălzire, apă curentă şi electricitate a milioane de ucraineni.