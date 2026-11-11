Vremea se înrăutățește în România. ANM a emis Cod galben de ploi în mai multe regiuni, până joi seară. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și un Cod galben de precipitații, valabile începând de miercuri seară, 11 noiembrie.
Cantitățile de apă vor ajunge la 60 l/mp în anumite zone, iar la munte vântul va sufla cu putere, rafalele urmând să depășească 70-90 km/h la altitudini mari.
Informare meteo de ploi și vânt puternic în mai multe regiuni
Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 11 noiembrie, ora 22:00 – 13 noiembrie, ora 22:00. Sunt vizate precipitațiile moderate cantitativ și intensificările temporare ale vântului.
Potrivit meteorologilor, cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în vestul, nord-vestul și, local, în centrul țării.
„În intervalul menționat vor fi ploi moderate cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de 30...60 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, iar vineri (13 noiembrie) în vestul, nordul, centrul și estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 40...60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 70...90 km/h”, au precizat meteorologii.
Cod galben de ploi în Banat, Crișana și zonele montane
Pe lângă informarea meteorologică, ANM a emis și o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă în intervalul 11 noiembrie, ora 22:00 – 12 noiembrie, ora 22:00.
Atenționarea vizează Banatul, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali. În aceste zone sunt așteptate precipitații consistente, iar cantitățile de apă vor putea depăși izolat 60 l/mp, în special în zona montană.
„În intervalul menționat, în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25...50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană”, au explicat meteorologii.
Vânt puternic la munte și în mai multe regiuni ale țării
Vântul va avea intensificări temporare începând din noaptea de joi spre vineri, în special la munte și în regiunile vestice. Vineri, rafalele vor afecta și nordul, centrul și estul țării.
Cele mai puternice intensificări sunt prognozate la altitudini mari, unde viteza rafalelor va depăși 70-90 km/h. În celelalte zone vizate, vântul va atinge, în general, viteze de 40-60 km/h.
Meteorologii recomandă prudență în regiunile afectate de precipitații și vânt puternic, în special în zonele montane.
Cum va fi vremea în București
11.11.2026 ora 22:00 - 12.11.2026 ora 08:00
Cerul va avea înnorări și trecător va ploua (cantități de apă în jurul a 1 l/mp), iar probabilitatea de ceață va fi ridicată. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 5...6 grade.
12.11.2026 ora 08:00 - 13.11.2026 ora 08:00
Vremea se va încălzi. Cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 19 grade, iar cea minimă va fi de 7...10 grade. Dimineața va fi ceață.
13.11.2026 ora 08:00 - 13.11.2026 ora 22:00
Vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va avea înnorări și spre finalul intervalului vor fi posibile ploi slabe (cantități de apă în jur de 1 l/mp). Vântul va sufla în general moderat (viteze de 35...40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade.
În intervalul 11 noiembrie, ora 10 - 13 noiembrie, ora 22 pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/atenționare/avertizare meteorologică.