Vremea se înrăutățește în România. ANM a emis Cod galben de ploi în mai multe regiuni, până joi seară. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și un Cod galben de precipitații, valabile începând de miercuri seară, 11 noiembrie.

Cantitățile de apă vor ajunge la 60 l/mp în anumite zone, iar la munte vântul va sufla cu putere, rafalele urmând să depășească 70-90 km/h la altitudini mari.

Informare meteo de ploi și vânt puternic în mai multe regiuni

Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 11 noiembrie, ora 22:00 – 13 noiembrie, ora 22:00. Sunt vizate precipitațiile moderate cantitativ și intensificările temporare ale vântului.

Potrivit meteorologilor, cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în vestul, nord-vestul și, local, în centrul țării.

„În intervalul menționat vor fi ploi moderate cantitativ în vestul, nord-vestul și local în centrul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de 30...60 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte și în regiunile vestice, iar vineri (13 noiembrie) în vestul, nordul, centrul și estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 40...60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 70...90 km/h”, au precizat meteorologii.