Judecătoarea Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova susţine că i-a trimis în luna octombrie preşedintelui Nicuşor Dan dosarul deschis împotriva ei de Inspecţia Judiciară, contrazicându-l astfel pe şeful statului care afirma că „nu a văzut" să vină la el un magistrat cu „extrasul" de la IJ, scrie Agerpres.

„L-am ascultat şi eu pe preşedintele României spunând (...) că magistraţii nu l-au informat despre presiunile la care sunt supuşi. Eu fiind una care l-a informat chiar pe 19 octombrie 2026, printr-un consilier, şi i-am trimis şi tot dosarul disciplinar. Deci, fie consilierul nu l-a informat „complet şi corect” aşa cum m-a asigurat, fie...well, cineva minte. Să vedem cine minte şi de ce. L.e. evident că am dovezile a ceea ce susţin. Că am băgat la cap că trebuie să mergem cu „dosarul„, să facem proba", susţine Sorina Marinaş într-un mesaj pe Facebook.

În iulie 2026, Inspecţia Judiciară i-a deschis judecătoarei Sorina Marinaş o acţiune disciplinară, pe motiv că aceasta a exercitat presiuni şi ameninţări transmise prin intermediul unor persoane şi al reţelelor sociale către membrii comisiei de evaluare constituite la Curtea de Apel Craiova pentru concursul de promovare în funcţii.

Sorina Marinaş se află printre magistraţii care au criticat „lista neagră" întocmită de CSM cu jurnalişti, ONG-uri şi politicieni care ar fi dus o campanie de „denigrare" şi ar fi procedat la „acţiuni de hărţuire" a judecătorilor şi preşedintei Instanţei supreme, Lia Savonea.

Marţi seara, în timpul conferinţei de presă desfăşurate la Palatul Cotroceni, un jurnalist l-a întrebat pe preşedintele Nicuşor Dan de ce nu a avut nicio reacţie faţă de acţiunile disciplinare deschise de Inspecţia Judiciară împotriva judecătorilor care au avut curajul să iasă public şi să vorbească despre problemele semnalate în documentarul Recorder – „Justiţie capturată”.

„După cum ştiţi, am avut un dialog cu magistraţii în lunile acelea, decembrie 2025, ianuarie 2026, februarie 2026. După asta am intrat cu toţi într-o criză politică care ne-a luat toată energia de la a face orice altceva. Pe ceea ce spuneţi dumneavoastră că s-a întâmplat, magistraţi care să, în urma acţiunilor lor de protest, să fi fost şicanaţi, să spunem, de Inspecţia Judiciară sau de CSM, acum, că nu mai discutăm de majorităţi, avem un Guvern, sunt gata să reluăm dialogul. (...) Inspecţia Judiciară, nu am o analiză amănunţită, însă dacă românii spun că au încredere doar 25% dintre ei în sistemul de justiţie şi dacă Inspecţia Judiciară este acel organ al sistemului de justiţie care ar trebui să ne dea nouă garanţia că sistemul de justiţie funcţionează bine înseamnă, logic, că e o problemă cu Inspecţia Judiciară. Însă ceea ce noi nu avem în justiţie, cum nu avem în multe alte zone, sunt dosare, da. Adică un document cu 30 de abuzuri sau 20 de abuzuri ale Inspecţiei Judiciare, pe care cineva să le sistematizeze şi să vină la preşedinte sau oriunde, la dumneavoastră, la presă, să spună: asta e situaţia", a răspuns şeful statului.

În continuare, în dialogul cu reporterul, Nicuşor Dan spune că judecătorii care au fost „penalizaţi" de Inspecţia Judiciară pot să vină la Preşedinţie cu un „extras" din decizia luată împotriva lor, pentru a avea o dezbatere dacă au fost sancţionaţi pentru delict de opinie.

Nicușor Dan: „Fiecare dintre ei ar trebui să vină cu un extras din acea decizie a Inspecţiei Judiciare. Eu n-am văzut asta”

„Reporter: Păi au venit la noi la presă, apoi au venit la dumneavoastră, la Preşedinţie, în decembrie anul trecut şi consecinţa a fost că tot acei magistraţi au fost sancţionaţi şi penalizaţi, fără ca dumneavoastră să luaţi atitudine.

Nicuşor Dan: Aşa, şi care e dosarul cercetării şi penalizării lor?

Reporter: Cum care e dosarul? Ei nu se mai pot apăra din moment ce ajung la Inspecţia Judiciară şi apoi ajung să fie sancţionaţi de CSM.

Nicuşor Dan: Aşa, daţi-mi dumneavoastră situaţia lor, nume şi prenume, când au fost penalizaţi de Inspecţia Judiciară, când au fost penalizaţi de CSM, astfel încât eu, sau dumneavoastră, sau oricine e interesat de starea justiţiei din ţara asta să ceară hotărârile judecătoreşti, deciziile de sancţionare ale Inspecţiei Judiciare, asta vreau eu să spun. Vreau să spun că în justiţie, ca în multe alte domenii, noi vorbim şi poate avem dreptate, dar niciodată nu facem un dosar cu care să fie clar că ceea ce spunem este corect.

Reporter: Dar numele astea, lăsaţi dosarele, că aici nu e vorba de dosare, e vorba de oameni. Laurenţiu Beşu, de exemplu, vă spune ceva numele ăsta?

Nicuşor Dan: Da, îmi spune, da.

Reporter: Sorina Marinaş?

Nicuşor Dan: Îmi spune, de asemenea.

Reporter: Claudiu Sandu? Toţi aceştia au trecut prin furcile acestea caudine, numite Inspecţie Judiciară şi CSM.

Nicuşor Dan: Bun. Fiecare dintre ei...

Reporter: Şi mai am alte nume, dar...

Nicuşor Dan: Da, da, da. Bun. Fiecare dintre ei ar trebui, în opinia mea, să vină cu un extras din acea decizie a Inspecţiei Judiciare, cu un extras din plângerea lor faţă de plenul CSM, cu ce a spus CSM-ul şi cu justificarea că ei au dreptate. Eu n-am văzut asta.

Reporter: Unde să vină? La dumneavoastră?

Nicuşor Dan: La mine dacă vor, da.

Reporter: Şi dumneavoastră cu ce îi mai puteţi ajuta după ce au fost sancţionaţi de CSM?

Nicuşor Dan: Eu nu ştiu dacă au fost sancţionaţi, nu ştiu dacă au fost sancţionaţi pentru delict de opinie, dar dacă acestea sunt, cum să spun, declaraţii în spaţiul public, cum putem să avem o dezbatere pe ele?".