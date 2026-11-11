Tudor Chirilă, mesaj dur către Nicușor Dan după conferința de presă: „Sunteți o rușine“, „pe mineri când îi chemați?”

Actorul și muzicianul îl numește pe șeful statului „primul pesedist al țării” și susține că evenimentul organizat marți seara de Administrația Prezidențială a fost „penibil”.

„Domnule Nicușor Dan, am spus într-o postare mai veche că ați devenit primul pesedist al țării, lucru pe care l-ați reconfirmat în conferința penibilă de aseară, în care ați încercat să apărați un mandat eșuat care a încălcat toate promisiunile „României oneste” pe care ne-o vindeați în campanie.”, a scris Tudor Chirilă.

El îl acuză și că ar fi tăcut când PSD, partid aflat la guvernare, ar fi pus piedici guvernului din care făcea parte. Artistul mai spune că președintele a „apărat“ PSD în conferință, printr-o „aritmetică politică selectivă“.

Potrivit lui Tudor Chirilă, președintele României și-a folosit poziția ca să închidă gura unui om care l-a jignit.

„Aseară am văzut un intelectual, olimpic, care se folosește de prerogative instituționale ca să se răfuiască cu un jurnalist ofensator. Să se încordeze din poziția de șef al sistemului și să-i pună capac pe gură.“, a scris artistul.

Chirilă spune că, în opinia lui, un om cu studii și cu o funcție publică ar trebui să aibă o atitudine mai calmă.

„Un intelectual ar trebui să aibă puterea să se ridice deasupra oricăror injurii, pe care se presupune că o minte superioară le poate dilua în mixul de probleme și soluții care o frământă. Un președinte intelectual trebuie să o facă prin natura obligațiilor funcției.“, a mai transmis Tudor Chirilă.

„Atac la democrație și la dreptul la informare”

Artistul consideră că președintele României și-a făcut singur un deserviciu la conferința de presă, iar mesajul ajunge, în opinia lui, mult mai departe decât un simplu schimb de replici.

„V-ați sabotat o conferință de presă în care ați performat submediocru și care a culminat cu un atac fără precedent din partea unui președinte al României la adresa democrației și a dreptului la informare.“, a scris Chirilă.

El compară situația cu felul în care ar fi tratate alte televiziuni. Artistul spune că unele posturi care îl atacă pe președinte sunt primite fără probleme, în timp ce un jurnalist care l-a susținut în trecut ar fi fost oprit.

„Un jurnalist care în trecut, culmea, v-a susținut, este interzis pe motiv de injurii în diverse faze a ceea ce el consideră, pe contul lui personal, degradarea dumneavoastră morală și instituțională.“, a spus Chirilă.

Tudor Chirilă: „Dacă Vanghele avea două milioane de urmăritori pe Facebook, nu îndrăzneați așa ceva”

Tudor Chirilă crede că jurnalistul ar fi fost criticat de Nicușor Dan și pentru că îl pune în dificultate pe președinte cu întrebările lui.

„Dacă Vanghele avea două milioane de urmăritori pe Facebook, nu îndrăzneați așa ceva. Dar e mic și lucrează singur. Și vă pune mereu în dificultate cu întrebările despre numirile alde Chiriac.“, afirmă Chirilă.

Artistul spune că reacția președintelui nu este o surpriză, pentru că ar mai fi avut o atitudine similară în trecut. El face trimitere la cazul jurnalistei Emilia Șercan.

„Dar trebuia să ne așteptăm la acest derapaj de când ați asistat impasibil la linșajul pesedist împotriva jurnalistei Emilia Șercan, care expunea plagiatul lui Marinescu.“, a afirmat Tudor Chirilă.

Tudor Chirilă: „Să vă cereți scuze pentru derapajul ăsta demn de Viktor Orbán”

De asemenea, Chirilă spune că Nicușor Dan a depășit o limită și că s-a pus singur într-o poziție fragilă.

„Ieri ați încălcat legea, morala și o linie roșie. Și tot ieri ați devenit exact cum vă place să spuneți: irelevant“, a transmis artistul.

El îi cere președintelui să își ceară scuze și să răspundă la întrebarea jurnalistului. Chirilă compară reacția șefului statului cu cea a premierului maghiar Viktor Orbán.

„Iar datoria pe care o aveți acum este să vă cereți scuze pentru derapajul ăsta demn de Viktor Orbán și să răspundeți la întrebarea pe care v-a pus-o Ovidiu Vanghele „Cum vedeți faptul că ați numit un procuror general care votează împotriva propriei anchetări?””, a scris Tudor Chirilă.

„Sper din tot sufletul să nu mai prindeți al doilea mandat. Sunteți o rușine pentru „România onestă”.”, a mai transmis artistul.

Chirilă a adăugat două note la finalul postării. În prima, el explică de ce consideră că președintele nu ar trebui să își scoată critici din sală.

„Eu nu vă plătesc să dați afară jurnaliști de la Cotroceni pentru că vă insultă pe Facebook. Vă plătesc să răspundeți întrebărilor lor, pentru că acolo, în fața dumneavoastră, ei mă reprezintă și pe mine. Nu vă plătesc să vă apărați orgoliul, ci să reprezentați interesele cetățenilor.“, a scris el.

A doua notă este o întrebare scurtă, care face trimitere la fostul președinte al României, Ion Iliescu: „Pe mineri când îi chemați?“

Mesajul integral al lui Tudor Chirilă:

„Domnule Nicușor Dan, am spus într-o postare mai veche că ați devenit primul pesedist al țării, lucru pe care l-ați reconfirmat în conferința penibilă de aseară, în care ați încercat să apărați un mandat eșuat care a încălcat toate promisiunile „României oneste” pe care ne-o vindeați în campanie.

Ați devenit apărătorul celui mai corupt partid din România, printr-o aritmetică politică selectivă și de o absurditate convenabilă și ați trecut în revistă o criză politică la care ați uitat să menționați că ați contribuit cu brio, alegând tăcerea când PSD sabota zilnic guvernul din care făcea parte.

Totuși, nu credeam că veți deveni și mai ticălos. Aseară am văzut un intelectual, olimpic, care se folosește de prerogative instituționale ca să se răfuiască cu un jurnalist ofensator. Să se încordeze din poziția de șef al sistemului și să-i pună capac pe gură.

Un intelectual ar trebui să aibă puterea să se ridice deasupra oricăror injurii, pe care se presupune că o minte superioară le poate dilua în mixul de probleme și soluții care o frământă. Un președinte intelectual trebuie să o facă prin natura obligațiilor funcției.

V-ați sabotat o conferință de presă în care ați performat submediocru și care a culminat cu un atac fără precedent din partea unui președinte al României la adresa democrației și a dreptului la informare. Vă bănuiesc de prostie. Mai ales că respira prin toți porii ecranului bucuria că îi faceți felul jurnalistului obraznic.

Deci păpușile alea de la Antena 3, România TV și Realitatea, care de ani de zile îndobitocesc și dezbină un popor întreg, urmând fără să crâcnească agendele unor moguli, securiști și corupți, au voie să vă facă albie de porci, să vă atace mizerabil și sunt binevenite, iar un jurnalist care în trecut, culmea, v-a susținut, este interzis pe motiv de injurii în diverse faze a ceea ce el consideră, pe contul lui personal, degradarea dumneavoastră morală și instituțională.

Vă spun eu ceva. Dacă Vanghele avea două milioane de urmăritori pe Facebook, nu îndrăzneați așa ceva. Dar e mic și lucrează singur. Și vă pune mereu în dificultate cu întrebările despre numirile alde Chiriac.

Dar trebuia să ne așteptăm la acest derapaj de când ați asistat impasibil la linșajul pesedist împotriva jurnalistei Emilia Șercan, care expunea plagiatul lui Marinescu.

Ieri ați încălcat legea, morala și o linie roșie. Și tot ieri ați devenit exact cum vă place să spuneți: irelevant.

Iar datoria pe care o aveți acum este să vă cereți scuze pentru derapajul ăsta demn de Viktor Orbán și să răspundeți la întrebarea pe care v-a pus-o Ovidiu Vanghele „Cum vedeți faptul că ați numit un procuror general care votează împotriva propriei anchetări?”

Sper din tot sufletul să nu mai prindeți al doilea mandat. Sunteți o rușine pentru „România onestă”.

PS. Eu nu vă plătesc să dați afară jurnaliști de la Cotroceni pentru că vă insultă pe Facebook. Vă plătesc să răspundeți întrebărilor lor, pentru că acolo, în fața dumneavoastră, ei mă reprezintă și pe mine. Nu vă plătesc să vă apărați orgoliul, ci să reprezentați interesele cetățenilor.

PS2. Pe mineri când îi chemați?”