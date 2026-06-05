Unele au fost concepute pentru a lovi ținte fixe, în porturi, altele nave aflate în mișcare și au sute de kilograme de explozibil. Dronele de tip ucrainean au schimbat semnificativ modul în care se desfășoară războiul naval, însă ele pot fi bruiate și uneori pierdute.

Pot lovi ținte la sute de kilometri

Autoritățile nu au oferit date suplimentare cu privire la specificațiile dronei care a explodat la Constanța. Știm sigur cum arăta înainte de explozie. Este una dintre cele mai eficiente arme dezvoltate de Ucraina în războiul din Marea Neagră. O dronă maritimă fără echipaj, controlată de la distanță.

Acest tip de dronă a fost dezvoltat pentru serviciul de informații militare al Ucrainei.

Poate avea o lungime între 5,5 metri si 7,5 și poate transporta o încărcătură explozivă de la 320 de kilograme până la 850. Analizând distrugerile provocate, încărcătura de pe această dronă a fost de aproximativ 500 de kilograme, spun surse din Armata Română.

Navighează cu o viteză de aproape 80 de kilometri pe oră si are o autonomie de peste 800 de kilometri, ceea ce îi permite să opereze departe de țărmul ucrainean.

Drona este echipată cu sisteme de navigație prin satelit, camere video pentru operare în timp real și comunicații prin radio sau satelit. Profilul său foarte jos o face dificil de detectat pe mare, în special pe timp de noapte sau în condiții meteo dificile.