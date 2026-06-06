VIDEO. Diana Șoșoacă a ținut un discurs în fața lui Vladimir Putin: ”Vă admirăm”. Reacția președintelui Rusiei

Potrivit unei înregistrări video, care a fost publicată pe pagina de Facebook a Dianei Șoșoacă, ea i-a transmis lui Putin că România nu are un președinte și că poporul român ”nu vrea”, de fapt, să-i ajute pe ucraineni.

Mesajul transmis de Diana Șoșoacă în fața lui Vladimir Putin:

”Aș dori să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român dorește pace cu Rusia. Nu vrem să-i ajutăm pe ucraineni. Nu vrem să le dăm bani și arme. Dar, din păcate, România este condusă de la Bruxelles. Și nu vă pot transmite un salut călduros din partea președintelui nostru, pentru că nu avem un președinte. Din punctul nostru de vedere, eu sunt președintele partidului politic SOS România, care este un partid politic parlamentar și europarlamentar și singura opoziție din România. Și, domnule președinte, aș dori să vă spun că am fost senator în Parlamentul României în 2023, cred, când Zelenski a vrut să vorbească în Parlamentul nostru. Nu l-am lăsat și l-am scos din Parlamentul României.

Aș dori să vă transmit din adâncul inimilor poporului român și al poporului european, care gândește mult și are minte, că dorim să cooperăm cu Rusia. Nu suntem dușmani. Sunteți cea mai mare țară din lume. Aveți una dintre cele mai mari economii. Vă admirăm pentru puterea voastră și admirăm întregul popor rus, iar acum dorim să vă felicităm pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru acest forum. Felicitări, iar aceasta este o lecție pentru Uniunea Europeană. Sper că în scurt timp nu o vom mai avea pe Ursula von der Leyen ca președintă a Comisiei Europene. Vă mulțumesc foarte mult.”

La rândul său, președintele Rusiei i-a mulțumit Dianei Șoșoacă, precizând că nu vrea să comenteze ”asupra afacerilor interne ale României”. Cu toate acestea, Putin a ținut să transmită ”cele mai calde salutări și urări tuturor ortodocșilor din România”.

Vladimir Putin: ”Vă mulțumesc foarte mult. Cu multă plăcere. Sincer vorbind, nu pot și, sincer vorbind, nu vreau să comentez asupra afacerilor interne ale României, dar cum a menționat ți prietenul nostru din Arabia Saudită, Excelența Sa, că Rusia... este în mare parte încă o țară ortodoxă, ei bine, și România este ortodoxă. Așadar, rugămintea mea este să transmiteți cele mai calde salutări și urări tuturor ortodocșilor din România.”