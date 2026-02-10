Și chiar dacă imaginile ridică mai multe întrebări decât să ofere răspunsuri, principala ipoteză a anchetatorilor este cea a unei serii de crime, urmate de sinucideri.

”-Pentru mine a fost o onoare…

-Și pentru mine a fost… o onoare

-O adevărată onoare

-Ne vom vedea în…”.

Camerele de supraveghere i-au surprins pe cei trei bărbați găsiți morți în cabana din Pasul Petrohan - în prima scenă a crimei, pe 2 februarie. Cei trei apar alături de Ivalyo Kalushev, liderul Agenției Naționale pentru Controlul Regiunilor Protejate, de la care își iau rămas bun înainte ca acesta să plece.

Cei trei morți găsiți ultima dată comentau moartea primilor trei

Comisar șef Angel Papalezov, Poliția Criminală: ”La 10:08, pe 1 februarie, vedem trei dintre indivizi și un al patrulea, cel cu geaca roșie, liderul organizației. Acesta își ia rămas bun de la cei trei găsiți ulterior morți în cabană, pe 2 februarie. În partea dreaptă se poate vedea autorulota”.

Este rulota cu care au plecat Ivalyo Kalushev, împreună cu un tânăr, Nikolay Zlatkov și Alexandar, un adolescent de 15 ani. În același vehicul, filmat în timpul deplasării de camerele de supraveghere rutieră, au fost găsiți morți toți trei duminică, în apropierea de Okolchitsa, cel mai înalt vârf din munții Vrața. În momentul plecării, prietenii lor, de care s-au despărțit la cabană, erau atunci în viață, potrivit anchetatorilor. Dar ulterior și aceștia au fost găsiți morți.

Comisar șef Angel Papalezov, Poliția Criminală: „Într-o altă înregistrare, filmată puțin mai târziu în aceeași zi, se pot vedea cei trei (găsiți ulterior morți) comentând plecarea celorlalți trei”.

Între timp, cei rămași la cabană au dat foc clădirii - care se vede, după ce a ars, în aceste imagini filmate din dronă.

Comisar șef, Direcția Generală pentru Situații de Urgență și Protecția Populației: ”Incendiul a început duminică seara, pe 1 februarie. A fost provocat de o aprindere mocnită, alimentată ulterior de peleți îmbibați cu lichide inflamabile, precum și de stive de cărți și hârtii”.

„În toate cazurile au fost găsite răni prin împușcare la nivelul capului”

Toate victimele decedate aveau răni fatale prin împușcare.

Dr. Alexander Alexandrov, Medicină Legală: ”În toate cazurile au fost găsite răni prin împușcare la nivelul capului, produse de la distanță foarte mică sau chiar la contact. Din punct de vedere medico-legal, toate rănile sunt compatibile cu autovătămări”.

Angel Papalezov, Poliția Criminală: ”S-a stabilit definitiv că nu există semne de luptă. La toate cele șase cadavre au fost găsite doar răni prin împușcare, fără alte leziuni. În autorulotă, anchetatorii au descoperit un revolver și un pistol. Anchetatorii bulgari au mai transmis că pe baza autopsiilor celor trei trupuri și a pozitiie in care au fost gasite, au stabilit fără dubiu ca acolo s-au petrecut 2 crime și o sinucidere. Liderul organizatiei neguvernamentale, Ivalyo Kalushev, care pare a fi principalul personaj al acestei povești, deține permise pentru cel puțin 16 arme de foc, potrivit autorităților bulgare”.

Totodată, anchetatorii au mai spus că au continuat cercetările la cabana din Petrohan și că pe lângă materiale religioase, acolo a fost găsită literatură pe teme sexuale inclusiv notițe despre ”purificarea și înălțarea spirituală prin practici sexuale”.

Aceste descoperiri alimentează speculațiile privind organizația neguvernamentală care ar fi funcționat de fapt ca o sectă dubioasă cu activități învăluite în mister. De altfel, aceste informații contradictorii şi circumstanţe ciudate, l-au determinat pe un procuror să compare cazurile cu serialul poliţist "Twin Peaks" din anii 1990.