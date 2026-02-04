Cei trei bărbați găsiți morți într-o cabană din Petrohan, la 20 de kilometri distanță de Sofia, au fost identificați ca fiind Decho V., 45 de ani, Ivaylo I., 49 de ani, și Plamen St., 51 de ani, scrie Novinite, potrivit căreia toți trei erau membrii organizației paramilitare Agenția Națională pentru Controlul Zonelor Protejate (NAKZT).

Asociația non-guvernamentală înregistrată în 2022 se concentrează pe patrule montane, instruirea rangerilor și paza zonelor protejate din vestul Stara Planina și pre-balcanice din Bulgaria și a colaborat îndeaproape cu instituții europene și internaționale, arată televiziunea bTV.

Cabana din Petrohan, situată la aproximativ 20 km de Sofia, a servit drept bază de antrenament și operațiuni la mare altitudine pentru NAKZT. Organizația a obținut un succes notabil în reducerea braconajului, a exploatării forestiere ilegale și a altor încălcări ale mediului în zonele sale de operare.

De asemenea, a desfășurat un proiect pilot de supraveghere aeriană folosind drone avansate, acoperind zilnic până la 700 km pătrați din centre de comandă staționare și mobile. Această supraveghere extinsă a implicat monitorizare în infraroșu și optică, precum și camere amplasate în pădure. Locuitorii și excursioniștii s-au ciocnit ocazional cu rangerii din cauza accesului, în special de-a lungul traseului Kom-Emine, deoarece personalul NAKZT verifica uneori documentele și restricționa accesul în zonele protejate.

Primii ajunși la fața locului au fost agenții serviciului secret al Bulgariei

Cele trei victime au fost găsite lângă cabana incendiată, cu răni prin împușcare la cap, alături de trei pistoale, o carabină și numeroase cartușe. De asemenea, au fost constatate răni în urma incendiului. Autoritățile investighează mai multe scenarii, inclusiv crimă, moarte accidentală și sinucidere rituală. Rapoartele inițiale au sugerat că una dintre persoane decedate ar fi putut încerca să alerteze autoritățile cu privire la o potențială amenințare cu puțin timp înainte de incident.

Cabana se află în apropierea graniței cu Serbia, ceea ce ridică posibilitatea unei activități transfrontaliere sau cel puțin a unei conștientizări internaționale.

Autoritățile locale și forțele de ordine au fost implicate în securizarea locului incidentului, primii respondenți fiind, se pare, agenți ai Agenției de Stat „Securitate Națională” (SANS), urmați de experți criminalistici din Sofia, Direcția Regională a Ministerului Afacerilor Interne, poliția din Godech și pompieri. Primarul Georgi Todorov a confirmat că cabana fusese puternic păzită cu garduri, bariere, camere video și drone, reflectând operațiunile de tip paramilitar ale ocupanților săi.

Victimele erau cunoscute local ca alpiniști și speologi, locuind în cabană perioade lungi de timp. Ivaylo I., chiriașul principal, nu deținea proprietatea, care aparținea unui alt asociat, tot Ivaylo.

Unul dintre ceilalți membri ai consiliului de administrație NAKZT, Ivaylo Kalușev, locuia în străinătate de ani de zile. Familiile și cunoștințele victimelor îi descriu ca făcând parte din primul serviciu de rangeri din Bulgaria, care operează conform modelului NAKZT, care se bazează pe standardele internaționale pentru patrule montane și monitorizarea mediului.

Libertate neobișnuit de mare pentru o organizație paramilitară

Investigațiile sunt în curs de desfășurare, inclusiv revizuirea datelor de trafic, a înregistrărilor de pe camerele de supraveghere și a comunicațiilor. Ministerul Afacerilor Interne și procuratura nu au detaliat încă public concluziile. Fostul ministru de interne interimar, Ivan Demerdzhiev, a criticat forțele de ordine pentru publicarea lentă a informațiilor, subliniind un dezechilibru perceput în prioritățile dintre infracțiunile convenționale și incidentele care implică vieți omenești.

Operațiunile NAKZT, inclusiv stilul său de organizare paramilitară, utilizarea vehiculelor de teren, a dronelor specializate și a facilităților de antrenament la mare altitudine, au atras atenția și controversele. Munca lor a fost recunoscută oficial printr-un acord de cooperare cu Ministerul Mediului și Apelor semnat în timpul guvernului Kiril Petkov, reflectând un nivel neobișnuit de autonomie pentru o entitate non-guvernamentală. Misterul din jurul morții celor trei bărbați, alături de cabana incendiată și armele descoperite, continuă să ridice întrebări cu privire la supraveghere, securitate și rolul mai larg al organizațiilor de mediu de tip paramilitar din Bulgaria.

Ancheta rămâne activă, autoritățile căutând asociați suplimentari și încercând să clarifice circumstanțele care au dus la decese, incendiul de la colibă ​​și dacă incidentul a fost criminal, accidental sau intenționat.