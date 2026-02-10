Poliția anchetează legătura crimelor cu o asociație despre care există suspiciuni că acționa ca o sectă și facilita acte de abuz sexual asupra minorilor.

Pe de altă parte, unele dintre trupurile neînsuflețite au fost descoperite pe ruta traficanților internaționali de droguri.

Anchetatorii bulgari au făcut publice imagini surprinse de o cameră de supraveghere cu puțin timp înainte de tragedia petrecută în cabană.

Aceasta se află pe o proprietate privată din pasul Petrohan, din nord-vestul țării.

Angel Papalezov, polițist criminalist: „Cel cu jacheta roșie este liderul grupului. Își ia rămas bun de la cele trei persoane găsite mai târziu moarte în cabană.”

O altă filmare le arată pe cele trei persoane cum dau foc cabanei.

Comisar-șef, Direcția Generală pentru Siguranță la Incendii și Protecția Populației: „A fost o aprindere lentă, focul fiind alimentat de peleți îmbibați cu lichide inflamabile, precum și de teancuri de cărți și hârtii.”

După o cercetare amănunțită, anchetatorii au găsit în interior patru gloanțe. Unul dintre bărbați avea două răni prin împușcare.

Alexander Alexandrov, medic legist: „La toate victimele s-au constatat răni prin împușcare în zona capului, provocate de la distanță foarte mică. Din punct de vedere medico-legal, toate leziunile au fost răni auto-provocate.”

După descoperirea acestor trei cadavre, polițiștii bulgari au plecat în căutarea celorlalte persoane surprinse în imagini: doi adulți și un adolescent de 15 ani.

I-au găsit însă morți într-o rulotă, la aproximativ 80 de kilometri depărtare. În ambele cazuri, potrivit medicului legist, leziunile victimelor au fost cauzate de armele – deținute legal – descoperite lângă trupurile lor.

Angel Papalezov, polițist criminalist: „S-a stabilit clar că nu există semne de luptă. Pe toate cele șase cadavre au fost găsite doar răni provocate de arme de foc, fără alte leziuni. În rulotă, anchetatorii au descoperit un revolver și un pistol.”

Cu excepția băiatului de 15 ani, ceilalți erau membri ai Agenției Naționale pentru Controlul Ariilor Protejate. În ciuda denumirii, asociația găzduiește tineri în tabere de vacanță. Împotriva ONG-ului a fost depusă o plângere pentru abuzuri sexuale și prezența unor structuri paramilitare.

Speculațiile și isteria publică au escaladat după ce poliția a menționat pentru scurt timp verificarea unei posibile rețele de pedofilie.

Borislav Sarafov, procuror general interimar: „Activitatea acestui ONG în niciun caz nu putem spune că este pioasă, că este în interesul societății, a statului și a copiilor. Puteți citi printre rânduri. Copiii s-au dus acolo în tabără, trimiși de părinții lor. Iar pentru mine este frapant refuzul total de colaborare cu autoritățile, sabotarea anchetei din partea părinților copiilor care au fost acolo.”

Pe de altă parte, un fost oficial guvernamental sugerează că totul are legătură cu traficul de droguri.

Ivan Hristanov, fost secretar de stat în Ministerul Mediului și Pădurilor: „Această trecătoare este ruta drogurilor care vin din Orientul Apropiat, trec prin Bulgaria și, de aici, spre Serbia, și mai departe spre Occident. Aceste scenarii, de pedofilie etc., nu stau în picioare. Procurorul general știe foarte bine că aceasta este ruta drogurilor, nu a pedofiliei.”

După descoperirea ultimelor cadavre, autoritățile au anunțat că nu mai caută suspecți, ci doar martori.

Persoanele audiate au relatat că în timpul fiecărei vizite la cabană, membrii trebuiau să se roage cel puțin două ore pe zi.

În plus, au fost găsite dovezi legate de practicile budismului tibetan.

Iar experți psihiatri au avansat public teoria unei „sinucideri melancolice extinse”, o condiție rară, dar documentată, asociată depresiei severe.