"Rezistă", a mai spus preşedintele american despre omologul Zelenski în timpul unui schimb de idei cu presa la Casa Albă.

Săptămâna trecută, la summitul G7 care a avut loc la Evian, în Franţa, preşedintele american a adoptat o poziţie neaşteptată în favoarea Ucrainei.

Republicanul, care afirmă că este apropiat de omologul său rus Vladimir Putin, a acceptat în special o discuţie prelungită şi improvizată cu preşedinţii francez, Emmanuel Macron, şi ucrainean, Volodimir Zelenski.

Preşedintele francez a salutat ulterior acest G7, pe care l-a calificat drept un "succes", şi a vorbit despre un "moment Evian" privind Ucraina", precum şi despre o "schimbare foarte profundă de abordare" din partea lui Donald Trump.