Ea a declarat că liderul de la Casa Albă a dezamăgit extrema dreaptă franceză şi că „a făcut inversul a ceea ce a promis”, relatează Le Figaro.

”Atunci când un politican este ales, el trebuie să-şi respecte angajamentele”, l-a atacat ea pe locatarul Casei Albe.

Prin Războiul din Iran, Donald Trump ”a făcut invesrsul a ceea ce a promis”, l-a acuzat Marine Le Pen,

Însă ea a recunoscut că extrema dreaptă franceză i-a salutat politica ”rupturii cu imperialismul”.

Preşedinta grupului RN în Camera inferioară a Parlamenului francez a apreciat că Iranul iese din acest război ”mai puternic decât era înainte”, citând în acest sens posibilitatea ca activele iraniene să fie deblocate.

”Capacitatăţile lor militare sunt mai puţin atinse decât speram. Asta nu este o veste bună”, a continuat ea.

”Strâmtoarea Ormuz în mâinile Iranului este un pericol, o bomnbă atomică, fără să fie de fapt (o bombă atomică)”, a deplâns ea.

În ceea ce priveşte Israelul - care continuă să atace Libanul, ignorând un armistiţiu, Marine Le Pen a criticat ”metoda”.

”Ţintirea capitalei Libanului nu este un mijloc de slăbire a Hezbollahului”, a denunţat ea.

Franţa ”nu se aude” în problema libaneză, a atacat ea puterea, în contextul în care Misiunea ONU în Liban FINUL urmeazsă să se retragă la sfârşitul lui 2026.

”Eu cred, în ceea ce mă priveşte, că trebuie să se acţioneze pe trei axe: retragerea israeliană din Liban, dezarmarea treptată a Hezbollahului după (retragerea) FINUL şi consolidarea forţelor armate libaneze”, a apreciat ea.

Pe plan internaţional, Marine Le Pen a fost întrebată despre schimbarea poziţiei extremei drepte franceze în favoarea Ucrainei, care nu a fost mereu susţinută în mod clar.

”De la începutul Războiului (din Ucraina), noi n-am avut nicio ambiguitate”, a răspuns ea.

”Orice atingere a suveranităţii unui stat de către alt stat este condamnată din partea noastră”, a subliniat ea, invocând ”dreptul internaţional”.

”Dacă nu reuşim să creeăm condiţiile unei Conferinţe a Păcii, vom avea al treilea război mondial sau Războiul de 100 de ani”, a declarat marine Le Pen.