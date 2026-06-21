„Nu așteptăm ca aceste înțelegeri sau acorduri să fie îndeplinite; așteptăm victoria. Așteptăm ca propriile noastre obiective să fie realizate”, a spus Ușakov.

Potrivit acestuia, acum o parte „rămâne angajată” față de acordurile de la Anchorage, în timp ce cealaltă „s-a dovedit a fi incapabilă să-și finalizeze partea din înțelegere și să îndeplinească acordurile”.

În urma summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska, din 15 august 2025, oficialii ruși au început să folosească sintagma „spiritul orașului Anchorage” pentru a descrie anumite acorduri la care s-a ajuns în cadrul întâlnirii.

Întrebat ce este „spiritul orașului Anchorage”, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, l-a descris ca fiind „o serie întreagă de înțelegeri” între Rusia și Statele Unite.

Cu toate acestea, de la începutul anului 2026, oficialii ruși au început să vorbească mai critic despre aceste acorduri.

În februarie, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia a acceptat propunerile SUA privind Ucraina în urma summitului din Alaska, dar că Washingtonul însăși nu mai este pregătit pentru acestea.

Ulterior, el a remarcat că „spiritul de la Anchorage se evaporă”.