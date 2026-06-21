De la ultima actualizare publicată la începutul lunii iunie, numele a încă 2.661 de soldați ruși au fost adăugate pe lista victimelor.

Jurnaliștii precizează că bilanțul real este, cel mai probabil, semnificativ mai mare, deoarece datele verificate provin exclusiv din surse publice, precum necrologuri, postări ale rudelor, articole din presa regională și declarații ale autorităților locale.

Cine sunt militarii ruși ale căror decese au fost confirmate

Numărul confirmat al morților include peste 83.300 de voluntari, aproximativ 25.600 de deținuți recrutați și 19.100 de soldați mobilizați, potrivit investigației realizate de cele două publicații.

De asemenea, a fost confirmată moartea a 7.279 de ofițeri.

Potrivit datelor centralizate, data decesului este cunoscută în cazul a 209.300 de militari, reprezentând aproximativ 92% din totalul victimelor confirmate.

Publicația The Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica independent aceste informații.

Deși evaluările privind numărul victimelor diferă, estimările independente occidentale au concluzionat în mod constant că pierderile armatei ruse sunt semnificativ mai mari decât cele ale Ucrainei.

La începutul acestui an, președintele Volodimir Zelenski a declarat că armata rusă înregistrează peste 35.000 de pierderi pe lună. Totodată, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a afirmat că peste 83.000 de militari ruși au fost uciși doar în 2026.

De la începutul invaziei la scară largă, autoritățile ruse au refuzat să publice date oficiale privind pierderile suferite de armata lor.

În schimb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski declara în februarie că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși pe câmpul de luptă de la începutul războiului.

Alte estimări sugerează peste 350.000 de ruși uciși

Publicațiile independente ruse Mediazona și Meduza au publicat, la începutul lunii mai, o estimare separată care arată că aproximativ 352.000 de bărbați ruși cu vârste cuprinse între 18 și 59 de ani au fost uciși de la începutul invaziei din februarie 2022. Autorii raportului subliniază însă că numărul real a continuat să crească de atunci.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei estimează că, până la 20 iunie, Rusia a pierdut aproximativ 1.390.660 de militari în Ucraina de la începutul invaziei. Aceste cifre nu diferențiază între morți și răniți, însă consensul general este că includ militarii uciși, răniți, dispăruți și capturați.