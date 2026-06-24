Atac sângeros al Rusiei în Ucraina. Cel puţin nouă oameni au fost uciși, iar alți peste 30 sunt răniţi

Alte 26 de persoane au fost rănite, a anunţat el.

La Krivoi Rog, în Dnipropetrovsk (centru-est), un atac rus cu rachetă a atins marţi o infrastructură civilă şi a cauzat moartea a doi bărbaţi şi a unei femei, potrivit unui ultim bilanţ, a anunţat pe Telegram guvernatorul regiunii Oleksandr Ganja.

Alte trei persoane, două femei şi un bărbat au fost ucise tot marţi, în districtul Nikopol, a anunţat Oleksandr Ganja.

În regiunea Zaporojie (sud), un atac rus cu "trei bombe aeriene" în localitatea Marivka s-a soldat cu moartea unei femei şi a doi răniţi, a anunţat pe Telegram guvernatorul Ivan Fedorov.

La Herson, un oraş situat în sudul Ucrainei, pe malul fluviului Nipru, care marchează linia frontului în acest sector, o femeie a fost ucisă într-un atac rusesc, a anunţat pe Telegram, guvernatorul regiunii Oleksandr Prohudin.

O femeie în vârstă de 26 de ani a fost ucisă tot marţi pe o plajă la Odesa (sud), într-un atac rus cu dronă pe timpul zilei care a vizat zone de coastă în acest oraş important la Marea Neagră, a anunţat parchetul local.

Un bărbat a fost rănit în aceste bombardamente, a anunţat Parchetul din Odesa.

Rusia bombardează Ucraina aproape zilnic după ce şi-a lansat invazia la scară mare, în februarie 2022, cel mai sângeros conflict din Europa după al Doilea Război Mondial.

Eforturi diplomatice în vederea unei opriri a războiului se află într-un punct mort.

Kievul şi-a intensificat, la rândul său, de mai multe luni, atacurile în Rusia, cu scopul de a reduce capacităţile militare ale Moscovei şi finanţarea războiului, vizând infrastructuri ale hidrocarburilor ruseşti.