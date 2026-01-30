

"Vă pot spune că ei vor să încheie un acord", le-a spus Trump jurnaliştilor în Biroul Oval.



Întrebat dacă le-a dat iranienilor un termen limită, el a răspuns afirmativ. "Da, şi ei înşişi îl ştiu cu certitudine", a indicat liderul de la Casa Albă.



"Să sperăm că vom ajunge la un acord. Dacă aşa va fi, cu atât mai bine. Dacă nu, vom vedea ce se va întâmpla", a completat Trump.



El declarase joi că "speră" să nu fie nevoit să atace Iranul, care este presat de SUA să accepte un acord de neutralizare a programelor sale nuclear şi de rachete balistice de care se teme Israelul, avertizând totodată Teheranul că "timpul se scurge".



Campania de bombardamente israeliene din iunie anul trecut, în care s-a implicat şi Washingtonul cu un atac cu bombe penetrante asupra instalaţiilor nucleare subterane, pare să nu fi reuşit eliminarea completă a programului nuclear iranian şi nici a stocului de uraniu îmbogăţit, ce ar fi fost pus la adăpost de autorităţile iraniene.



Potrivit publicaţiei americane Axios, care citează oficiali americani, din punctul de vedere al SUA orice acord cu Teheranul ar trebui să includă predarea de către acesta a întregului stoc de uraniu îmbogăţit, plafonarea stocului de rachete cu rază lungă de acţiune şi încetarea sprijinului pentru o serie de grupări armate din regiune.



Situaţia se menţine tensionată în zona Golfului, unde Statele Unite au desfăşurat o flotă de război.



Întrebat tot vineri în Biroul Oval dacă intenţionează să reediteze în Iran planul aplicat în Venezuela, unde Statele Unite l-au capturat într-o operaţiune de comando pe preşedintele Nicolas Maduro şi au preluat controlul asupra petrolului, Trump a refuzat să vorbească despre planurile sale militare.



"Nu vreau să vorbesc despre nimic ce are legătură cu planurile mele militare. Dar avem o flotă extrem de puternică în această regiune", chiar mai mare decât cea din apropierea Venezuela, a indicat el.



De partea sa, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a susţinut vineri mai devreme că în acest stadiu nu este planificată nicio întâlnire pentru negocieri cu SUA, menţionând însă că "dacă negocierile sunt juste şi echitabile, Republica Islamică Iran este pregătită să participe". Dar capacităţile de apărare şi rachetele Iranului "nu vor face niciodată obiectul negocierilor", a adăugat el.

