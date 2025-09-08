Trump a tricat finala de la U.S. Open: A fost huiduit, după ce a întârziat meciul și a blocat fanii la intrare
Trump a fost huiduit puternic, duminică, la finala masculină a turneului de tenis U.S. Open, unde prezența sa a cauzat măsuri de securitate suplimentare ce au dus la întârzieri și nemulțumirea spectatorilor.
Unii au pierdut mare parte din meci din cauza filtrelor excesive impuse de Secret Service, scrie AP.
Îmbrăcat în costum și cu o cravată roșie, Trump a ieșit pentru scurt timp pe balconul lojei sale cu aproximativ 45 de minute înainte de startul meciului. Deși tribunele erau încă pe jumătate goale, reacția a fost clară: un amestec de fluierături și câteva aplauze izolate.
08-09-2025 07:45