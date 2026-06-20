Decizia vine după ce Trump a declarat pentru presa italiană că Giorgia Meloni - premierul Italiei - l-ar fi implorat să apară împreună într-o fotografie. Meloni a spus că declarația lui Trump este o invenție.

„M-a implorat să am o întrevedere față în față cu ea. Își dorea acest lucru cu disperare. Până la urmă am acceptat fiindcă mi-a părut rău pentru ea”.

Asta a declarat Donald Trump pentru o televiziune italiană după încheierea summitului G7 din Franța, unde a fost filmat discutând amical cu Giorgia Meloni.

Șefa guvernului italian i-a dat imediat replica, într-un scurt clip postat pe o rețea socială unde are 7 milioane de urmăritori.

Giorgia Meloni: ”Anumite lucruri merită un răspuns imediat. Declarațiile lui Donald Trump sunt complet inventate. Sincer, sunt uimită. Nu înțeleg de ce președintele Statelor Unite se comportă astfel cu propriii aliați. La urma urmei, nu este prima dată când se întâmplă acest lucru”.

Meloni a făcut referire la un interviu acordat de Trump cotidianului italian Corriere della Sera în aprilie. Atunci, președintele american a criticat-o pentru refuzul de a susține războiul împotriva Iranului. La acel moment, Meloni nu a reacționat public.

Meloni, despre Trump: ”Un lucru trebuie să-și amintească: Italia și eu nu cerșim”

Giorgia Meloni: ”Pot spune doar că este regretabil că nu dă dovadă de aceeași fermitate față de adversarii Occidentului, față de adversarii Statelor Unite, cu care, din contră, se arată mai conciliant. Dar există un lucru pe care trebuie să și-l amintească: Italia și eu nu cerșim”.

Premierul Spaniei - vizat la rândul lui de criticile președintelui Trump, pe fondul discuțiilor despre conflictul cu Iranul și despre investițiile militare - a sprijinit-o public pe Meloni.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: ”I-am transmis personal (Giorgiei Meloni) solidaritatea mea în fața acestui atac, care nu este nici politic, nici personal - nici măcar nu știu cum să îl calific”.

Giorgia Meloni a fost privită inițial drept atuul europenilor în relația cu Donald Trump. Meloni a avut două întâlniri cu președintele american, una înainte ca acesta să-și preia oficial mandatul, apoi la Casa Albă. În plus, ea a fost singurul lider din Uniunea Europeană care a participat la ceremonia de învestire a lui Trump.

Dar relațiile s-au deteriorat în contextul războiului Statelor Unite cu Iranul, pe care Meloni l-a calificat drept „ilegal”. Dar și ca urmare a criticilor lui Trump la adresa Papei Leon, despre care premierul Italiei a spus că sunt „inacceptabile”.