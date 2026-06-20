„Am fost formidabili, iar Bibi Netanyahu este un prim-ministru războinic şi ar trebui recunoscut ca fiind aşa”, a spus Trump în cadrul unui discurs la Baza Comună Andrews, în timp ce dezvelea un nou avion prezidenţial oferit cadou de Qatar. „Ar trebui să-i acorde credit, pentru că chiar a făcut-o.”

Comentariile lui Trump vin la doar câteva zile după ce el şi administraţia sa au criticat aspru şi în mod repetat oficialii israelieni, pe fondul temerilor că operaţiunile militare din Liban ar putea deraia negocierile SUA-Iran.

Cu doar o zi mai devreme, vicepreşedintele JD Vance a stârnit indignare în Israel când a spus că Trump „este singurul şef de stat din întreaga lume care simpatizează cu naţiunea Israel în acest moment. Şi se întâmplă să fie şeful de stat al superputerii mondiale. Dacă aş fi în cabinetul guvernului israelian, s-ar putea să nu atac singurul aliat puternic pe care îl mai am oriunde în întreaga lume.”

Israelul şi Hezbollah au convenit ulterior să reînnoiască armistiţiul, după o serie de atacuri mortale care l-au determinat pe Vance să anuleze o călătorie planificată pentru semnarea oficială a acordului SUA-Iran.