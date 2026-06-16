Sursele citate de agenţia italiană de presă au spus că a fost vorba de un "schimb util de opinii" şi că vor exista alte oportunităţi de dialog între cei doi lideri pe parcursul summitului.

Totodată, au menţionat că premierul italian a reiterat principiul conform căruia unitatea occidentală este "absolut necesară în acest moment de mare criză internaţională", iar ambele părţi au căzut de acord asupra acestui lucru.

Georgia Meloni a avut o relaţie de prietenie cu Donald Trump, şi a fost singurul lider european invitat la ceremonia sa de învestire ca preşedinte al SUA anul trecut, până la declanşarea războiului americano-israelian împotriva Iranului.

Meloni a stârnit furia lui Trump după ce a sărit în apărarea Papei Leon, atacat de președintele SUA

Preşedintele Trump a acuzat Italia că nu este de ajutor şi a spus că premierul Meloni s-a schimbat.

Poziţia guvernului italian a inclus refuzul de a permite SUA să folosească o bază aeriană din Sicilia pentru raiduri în timpul războiului împotriva Iranului.

Premierul Georgia Meloni a stârnit furia preşedintelui Trump şi prin faptul că l-a apărat papa Leon al XIV-lea după ce preşedintele american afirmase că acesta este "slab în faţa infracţionalităţii" şi "teribil pentru politica externă".