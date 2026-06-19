Afirmația, într-un interviu acordat postului italian La7, vine pe fondul tensiunilor generate de refuzul Italiei de a permite SUA să utilizeze o bază aeriană din Sicilia pentru raiduri în timpul războiului din Iran.

„Nu aveam de ce să vorbesc cu ea. Nu știu ce să spun. M-a implorat să fac o fotografie cu ea. Își dorea atât de mult o fotografie cu mine. Nu aș fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea”, a declarat Trump în cadrul programului „Aria che Tira” de la televiziunea La7, transmite Agerpres.

De la relații excelente la tensiuni

Meloni a avut relații foarte bune cu Trump și a fost singurul lider european invitat la ceremonia de învestitură a republicanului, anul trecut. Totul s-a schimbat însă după începerea războiului din Iran. Poziția guvernului italian a adus refuzul permiterii SUA de a utiliza o bază aeriană din Sicilia pentru raiduri în timpul conflictului.

Trump a acuzat Italia că nu este de ajutor și a spus că Meloni „s-a schimbat”. Premierul italian l-a înfuriat pe președintele american și atunci când i-a luat apărarea papei Leon al XIV-lea, după ce Trump a declarat că suveranul pontif este „slab în ceea ce privește criminalitatea” și „teribil în ceea ce privește politica externă”, ca urmare a criticilor papei la adresa războiului.

Schimbul de replici la G7: „Am fost abandonat”

În timpul unei reuniuni în cadrul summitului G7, Trump a declarat că a fost „abandonat” de Meloni, într-un schimb de replici la care au participat și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cancelarul german Friedrich Merz.

Când Costa a întrebat dacă Meloni și Trump s-au împăcat, premierul italian a răspuns: „am fost întotdeauna prieteni”. Trump i-a zâmbit, dar a replicat: „Am fost abandonat”. „Nu, nu ai fost”, a răspuns imediat prim-ministrul italian, printre râsete.

După summit, Meloni a declarat că relațiile sale cu Trump sunt neschimbate, că nu au fost făcute „reproșuri” și că fiecare dintre cei doi lideri a înțeles punctele de vedere ale celuilalt.