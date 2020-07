Trump s-a răzgândit: ”Purtatul măștii, un gest patriotic. Nu e nimeni mai patriot decât mine”

Anunțul vine în contextul în care sondajele din ultima perioadă indică o scădere a popularităţii liderului de la Casa Albă în rândul electoratului, iar numărul cazurilor de infectare continuă să crească, informează Reuters, citată de Agerpres.

"Mă voi implica şi vom începe să facem briefinguri ... probabil de mâine", a declarat luni preşedintele Trump din Biroul Oval. "Este o modalitate excelentă de a aduce informaţii publicului", a adăugat el, spunând că vrea să se concentreze pe progresul în realizarea unui vaccin şi pe tratamente.

Timp de mai multe săptămâni, Donald Trump a susţinut aproape zilnic informări de presă, care ţineau uneori ore întregi. Ocazional, a făcut mai multe gafe serioase, printre care sugestia adresată americanilor de a se injecta cu dezinfectanţi. De asemenea, a promovat în mod repetat tratamente neprobate pentru COVID-19.

După un val de comentarii negative, generat de sugestia sa privind folosirea dezinfectanţilor, briefingurile au fost rărite. În luna mai, preşedintele şi-a concentrat atenţia asupra relansării economiei şi a campaniei sale de realegere la scrutinul prezidenţial din noiembrie.

"Am avut briefinguri de mare succes", a spus Trump."Am avut o mulţime de oameni care le urmăreau, un record de audienţă".

Briefingurile de presă vor fi organizate la aceeaşi oră - 17:00 (21:00 GMT) .

Liderul de la Casa Albă, care nu purta mască în momentul în care a făcut acest anunţ în faţa reporterilor, a postat mai târziu pe Twitter o fotografie în care apare purtând mască, fiind pentru prima oară când promovează acest tip de protecţie pe social media. Fotografia a fost făcută în timpul unei vizite recente la un spital militar, prima apariţie publică importantă în care preşedintele SUA poartă mască.

"Suntem Uniţi în eforturile noastre de a învinge virusul chinezesc invizibil şi mulţi spun că este patriotic să porţi mască atunci când nu te poţi distanţa social. Nu este nimeni mai patriot decât mine, Preşedintele vostru favorit!", a scris Donald Trump pe Twitter.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN