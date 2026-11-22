Locatarii au povestit întâmplarea postului local de televiziune Twee. „Fiul meu a golit cutia poștală, iar acolo era bancnota și nimic altceva”, a spus unul dintre ei. „Nu știu de la cine ar putea fi. Nu primesc bani de la nimeni. Este un adevărat mister. Poate că au fost spiridușii?”, potrivit publicației RTL.

Nu toți locatarii au primit bani

Este posibil ca și alți locatari să fi găsit bani în cutiile poștale. Totuși, binefăcătorul necunoscut a sărit peste câteva apartamente. Cei care nu au primit nimic le-au spus jurnaliștilor că regretă acest lucru.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru RTL Nieuws că autoritățile cunosc cazul, dar nu au început deocamdată o anchetă. „Dacă vor apărea indicii, situația s-ar putea schimba”, a precizat acesta.

Reprezentantul poliției a explicat că persoanele care găsesc bani a căror proveniență nu o cunosc trebuie să anunțe primăria. Există un termen legal în care suma trebuie păstrată înainte ca aceasta să poată deveni proprietatea celui care a găsit-o. Pentru sumele mai mari există și obligația de a preda banii autorităților, însă această regulă nu se aplică, deocamdată, bancnotelor de 50 de euro.

Un mister asemănător a apărut în ianuarie 2024, în cartierul Delfshaven din Rotterdam, la aproximativ șase kilometri de blocul din Schiedam. O femeie a primit atunci mai multe plicuri în care se aflau câteva sute de euro. Pe fiecare dintre ele era scris un mesaj: „Ca mulțumire pentru tot binele pe care mi l-ai făcut”.

Exista însă o problemă: numele femeii nu era trecut pe plicuri. Aceasta a mers la poliție, dar nici autoritățile nu au reușit să afle cine trimisese banii.