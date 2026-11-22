„Tocmai l-am convocat pe ambasadorul rus la Ministerul Afacerilor Externe şi l-am informat cu privire la decizia guvernului de a-l expulza pe ataşatul rus pentru apărare din Danemarca”, a declarat Lars Løkke Rasmussen în cadrul unei conferinţe de presă. Expulzarea va avea loc în termen de şapte zile, potrivit News.ro.

„Spunem acest lucru foarte clar: v-am demascat”, a adăugat el.

Poliţia daneză a declarat că a dejucat o tentativă a serviciilor de informaţii ruse de a-l ucide pe rapperul americano-ucrainean Kyivstoner în luna septembrie, înaintea unui concert programat în Danemarca.

Rasmussen a mai afirmat că Danemarca ia în considerare suspendarea vizelor Schengen pentru cetăţenii ruşi. „Am demarat demersuri la nivel european pentru a înăspri şi mai mult regulile care reglementează accesul cetăţenilor ruşi în Europa”, a spus el: „În prezent, ne intensificăm eforturile pentru a suspenda toate vizele neesenţiale.”

„Cel mai puternic răspuns pe care îl poate da Danemarca este să nu ezite şi să sprijine Ucraina. Şi intenţionăm pe deplin să continuăm să sprijinim Ucraina”, a adăugat Rasmussen.

Potrivit Reuters, Rasmussen a transmis vineri seara un mesaj către înalţi diplomaţi europeni, propunând ca UE să suspende vizele turistice pentru cetăţenii ruşi şi să înceteze recunoaşterea paşapoartelor ruseşti nebiometrice în întreaga zonă Schengen de liberă circulaţie, formată din 29 de ţări.

„Trebuie să luăm măsuri concrete care să reflecte puterea şi hotărârea Europei”, se arată în mesaj. „Există un impuls clar de a acţiona decisiv acum şi ar trebui să profităm de acest moment pentru a înlocui actualul mozaic de măsuri naţionale cu o abordare cu adevărat unificată la nivelul întregii UE”, punctează el.

Nota a îndemnat, de asemenea, fiecare stat membru al UE să acorde ruşilor vize cu valabilitate mai limitată, care să nu permită călătoriile în alte ţări din spaţiul Schengen, şi să instituie restricţii de intrare mai stricte pentru soldaţii ruşi în activitate şi foştii soldaţi ruşi.

Poliţia a dejucat presupusul complot atunci când a arestat trei bărbaţi cu legături în lumea interlopă daneză, cu puţin timp înainte ca Kyivstoner, al cărui nume real este Albert Viktorovich Vasiliev, să urce pe scenă la un concert programat pentru 25 septembrie, care a fost apoi anulat, au declarat oficialii.

Vasiliev deţine cetăţenia americană şi ucraineană.

Rasmus Kieffer-Kristensen, şeful serviciului naţional de securitate şi informaţii al Danemarcei, a declarat: „Concluzia noastră clară este că tentativa de asasinat a fost planificată de serviciile de informaţii ruse.”

Potrivit procurorilor, suspecţii se îndreptau cu maşina spre locul concertului, situat la nord de Copenhaga, având asupra lor două pistoale încărcate şi două cuţite, când poliţia i-a arestat în jurul orei 21:55, cu cinci minute înainte de începerea concertului. Un al patrulea suspect a fost arestat mai târziu în aceeaşi seară, a precizat poliţia.

Conform acuzaţiilor, unul dintre suspecţi cumpărase un bilet la concert.

Suspecţii sunt acuzaţi în temeiul articolului 108 din Codul penal al Danemarcei, care vizează complicitatea cu un serviciu de informaţii străin, precum şi tentativa de omor. Aceştia au negat acuzaţiile în faţa instanţei, a relatat postul de televiziune DR.

Kieffer-Kristensen a declarat: „O tentativă de asasinat din partea Rusiei nu este ceva ce am mai văzut până acum în Danemarca, iar acest lucru îmi dă impresia că Rusia devine din ce în ce mai agresivă şi mai dispusă să-şi asume riscuri. Credem că acest caz este important pentru înţelegerea ameninţării cu care se confruntă Danemarca din partea Rusiei.”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că UE este pe deplin solidară cu Danemarca şi cu toate statele membre vizate de atacurile hibride ruseşti. Ea a afirmat că Uniunea va propune în curând o „nouă strategie europeană de securitate” pentru a consolida pregătirea şi capacitatea de descurajare.

Ambasada Rusiei la Copenhaga a declarat că acuzaţiile Danemarcei nu sunt susţinute de dovezi.