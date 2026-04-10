Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a participat vineri la un miting electoral organizat de premierul Ungariei, Viktor Orbán, în orașul Debrețin, situat aproape de granița cu România. În cadrul evenimentului, Viktor Orbán l-a numit pe Kelemen Hunor „șeful ardelenilor”, notează Transtelex.

Kelemen Hunor a urcat pe scenă la aproximativ 20 de minute de la începutul mitingului. În discursul său, a declarat că a participat la invitație și a invocat ideea solidarității între maghiari: „fiecare maghiar este responsabil pentru fiecare maghiar”.

Întrebat de Transtelex despre formularea „șeful ardelenilor”, Kelemen Hunor a declarat că este președintele UDMR și unul dintre reprezentanții maghiarilor din Transilvania, exprimându-și dorința de a rămâne „doar Hunor”.

Acesta a menționat modificările legislative adoptate în timpul guvernării Fidesz, inclusiv posibilitatea acordării cetățeniei pentru maghiarii din afara granițelor, pe care a descris-o drept o schimbare de paradigmă.

Liderul UDMR a făcut referire la contextul actual, caracterizat de incertitudine, și a subliniat importanța continuității politice. De asemenea, a afirmat că maghiarii din afara granițelor nu trebuie priviți ca o amenințare electorală.

În discurs, Kelemen Hunor a susținut că majoritatea maghiarilor din Transilvania îl sprijină pe Viktor Orbán.

Campania Fidesz și implicarea UDMR

Participarea la mitingul de la Debrețin are loc în contextul campaniei electorale a partidului de guvernământ din Ungaria, Fidesz. Kelemen Hunor a mai fost prezent și la lansarea oficială a campaniei. UDMR, prin fundația Eurotrans, a contribuit la înregistrarea alegătorilor cu dublă cetățenie din Transilvania și coordonează o campanie de colectare a voturilor prin corespondență. Aproximativ 311.000 de alegători sunt înregistrați pentru acest tip de vot, notează publicația independentă.

În discursul susținut la finalul mitingului, Viktor Orbán a afirmat că voturile maghiarilor din afara Ungariei au atât importanță politică, cât și simbolică. El a declarat că aceste comunități au un interes direct în rezultatul alegerilor și a subliniat necesitatea unui guvern „puternic și implicat”.