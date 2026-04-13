Vremea în a doua zi de Paște. Cod galben de vânt într-un județ. Prognoza ANM pentru București

Intensificări ale vântului vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului, cu viteze în general de 40…45 km/h, anunţă meteorologii.

„În intervalul menţionat, local în judeţul Caraş-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 80...90 km/h”, precizează ANM.

Atenţionarea cod galben de vânt pentru judeţul Caraş Severin este valabilă în intervalul 13 aprilie, ora 10:00 – 15 aprilie, ora 06:00

Vremea în București

Prognoză meteorologică pentru Intervalul 13.04.2026 Ora 10:00 - 14.04.2026 Ora 09:00

Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 16...17 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

Prognoză meteorologică pentru Intervalul 14.04.2026 Ora 09:00 - 15.04.2026 Ora 06:00

Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

”În intervalul 13 aprilie, ora 10 - 15 aprilie, ora 06, pentrumunicipiul Bucureşti nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenţionare sau avertizare meteorologică”, menţionează ANM.