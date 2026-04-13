Péter Magyar i-a cerut președintelui Ungariei să demisioneze. Avertisment și pentru Viktor Orban
„Bine ai revenit în Europa!” Premierul Poloniei îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria sa istorică

Stiri externe
62602819
AFP

Pe parcursul nopții, numeroși lideri europeni l-au felicitat pe Péter Magyar pentru victoria sa electorală – unii la doar câteva minute după ce Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea.

autor
Vlad Dobrea

În altă parte, un Donald Tusk vizibil entuziasmat a salutat rezultatul, scriind pe X: „Împreună din nou! Victorie glorioasă, dragi prieteni!”.

Premierul polonez a publicat, de asemenea, un videoclip în care îl sună pe Magyar.

Cancelarul german salută rezultatul alegerilor din Ungaria după înfrângerea lui Orbán

Friedrich Merz și-a exprimat ușurarea după înfrângerea electorală a lui Viktor Orbán, afirmând că victoria lui Péter Magyar va face mai ușoară gestionarea relațiilor cu Rusia.

„Această (victorie) demonstrează că societățile noastre democratice sunt, evident, mult mai rezistente la propaganda rusă și la alte interferențe externe în astfel de alegeri”, a declarat cancelarul german într-o conferință de presă la Berlin.

Într-o postare pe X de ieri, Merz l-a felicitat pe Magyar, spunând: „Aștept cu interes cooperarea pentru o Europă puternică, sigură și, mai presus de toate, unită”.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: donald tusk, felicitari, peter magyar, alegeri, Ungaria,

Dată publicare:

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 Aprilie 2026

02:01:32

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Oamenii sunt lumina

42:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Aprilie 2026

01:43:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Gol de noaptea minții în Paraguay! Portarul a apărat penalty-ul, apoi a urmat o fază de Stan și Bran

Sport

Reghecampf, îngrozit: arabii i-au dat vestea pe care n-ar fi vrut să o audă!