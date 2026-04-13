„Bine ai revenit în Europa!” Premierul Poloniei îl felicită pe Péter Magyar pentru victoria sa istorică

Pe parcursul nopții, numeroși lideri europeni l-au felicitat pe Péter Magyar pentru victoria sa electorală – unii la doar câteva minute după ce Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea.
În altă parte, un Donald Tusk vizibil entuziasmat a salutat rezultatul, scriind pe X: „Împreună din nou! Victorie glorioasă, dragi prieteni!”.
Premierul polonez a publicat, de asemenea, un videoclip în care îl sună pe Magyar.
Welcome back to Europe! 🇵🇱🇭🇺 pic.twitter.com/OycXLz1p6u— Donald Tusk (@donaldtusk) April 13, 2026
Friedrich Merz și-a exprimat ușurarea după înfrângerea electorală a lui Viktor Orbán, afirmând că victoria lui Péter Magyar va face mai ușoară gestionarea relațiilor cu Rusia.
„Această (victorie) demonstrează că societățile noastre democratice sunt, evident, mult mai rezistente la propaganda rusă și la alte interferențe externe în astfel de alegeri”, a declarat cancelarul german într-o conferință de presă la Berlin.
Într-o postare pe X de ieri, Merz l-a felicitat pe Magyar, spunând: „Aștept cu interes cooperarea pentru o Europă puternică, sigură și, mai presus de toate, unită”.
