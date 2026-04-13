Publicația Which? a analizat care companii aeriene au cele mai late scaune, astfel încât să te asiguri că obții cel mai bun raport calitate-preț. Pentru zborurile scurte, lățimea scaunului (măsurată între cele două cotiere) variază de obicei între 43 și 46 cm, scrie Express.

Companiile aeriene care oferă cele mai generoase locuri sunt Wizz Air, TAP Portugal, easyJet și Lufthansa, toate având o lățime a scaunului de 46 cm.

Asta înseamnă că firmele cu cele mai înguste scaune sunt British Airways, Jet2, KLM, Norwegian, Ryanair, Tui și Aer Lingus, toate având 43 cm. Între acestea, Vueling se situează la mijloc, cu 44,5 cm.

Trucuri pentru mai mult spațiu

Pentru cine dorește mai mult spațiu în zborurile low-cost, există câteva trucuri. Primul constă alegerea locurilor de pe rândurile aflate în dreptul aripilor. Nu ai scaune în față, ceea ce îți oferă mai mult spațiu pentru picioare. Totuși, aceste locuri pot fi puțin mai înguste, deoarece măsuțele sunt integrate în cotieră.

O altă variantă ar fi un loc spre spatele avionului, unde fuselajul se îngustează. Uneori asta înseamnă mai puține locuri pe rând, dar riști să fii aproape de toalete și de coada de pasageri.