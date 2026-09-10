Republicanii speră să-și păstreze controlul atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, dar sondajele le sunt potrivnice. Democrații și jurnaliștii americani denunță ceea ce numesc mită electorală, întrucât, în mod indirect, oferta este menită să stimuleze un vot pro-republican.

Donald Trump vrea să păstreze majoritatea republicană în congresul american cu orice preț.

Donald Trump: ”Iată care este promisiunea mea: dacă republicanii câștigă Camera Reprezentanților și Senatul Statelor Unite - ambele, datorită succesului nostru economic extraordinar, adică, în istorie nu am mai avut niciodată așa ceva, dar datorită forței și succesului nostru economic extraordinar - voi acorda dividende fiecărui cetățean adult din Statele Unite ale Americii de câte 5.000 de dolari”.

Chiar dacă Trump spune că ar beneficia de cei 5.000 de dolari orice american adult, indiferent cu cine a votat, ba chiar și cei care nu votează, în realitate, oferta induce un vot în favoarea republicanilor.

Sydney Kamlager Dove: ”O numesc mită electorală, sună foarte dubios și aș vrea să chem administrația Trump în fața Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, ca să ne povestească mai multe despre această schemă de mită”.

Președintele a explicat că acordarea dividendelor, pe care le-ar boteza, firește, cu propriul nume, ar fi posibilă datorită performanței economice a Americii sub conducerea sa și a comparat măsura cu distribuirea de bani către acționarii unei companii profitabile.

Un calcul rapid arată că, la un număr de 240 de milioane de americani adulți, ar costa 1.200 de miliarde de dolari, o parte semnificativă din bugetul federal, estimat la 7.000 de miliarde de dolari.

În afară de câștigarea alegerilor, președintele mai impune o condiție pentru primirea banilor.

Donald Trump: ”Nu vrem să mergeți în Canada ca să cheltuiți acești bani, nu vrem să mergeți în China, în Germania. Trebuie să cheltuiți acești bani în Statele Unite ale Americii”.

Analiștii cred că mita oferită de Trump reprezintă rețeta eșecului

Cele mai recente sondaje arată că Partidul Republican are o rată de sprijin de 43%, cu 6 puncte mai puțin decât rivalii democrați. Costul vieții rămâne principala preocupare a alegătorilor. Cu toate acestea, fanii înrăiți ai lui Donald Trump rămân pe poziții.

”-Petrolul a ajuns la 100 de dolari pe baril....

-Nu este vina lui Donald Trump!

-Dar este din cauza războiului din Iran, nu?

-Dar nici acesta nu este din cauza lui Donald Trump!”.

Alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite au loc în prima zi de marți din luna noiembrie, pentru a reînnoi Camera Reprezentanților și o parte a Senatului.

Mark Stone, Sky: ”Această convenție pentru alegerile de la jumătatea mandatului este total neobișnuită. Convențiile au loc de obicei înaintea alegerilor prezidențiale. Republicanii se tem care ar putea pierde una dintre cele două camere, așa că Trump le cere alegătorilor să-și imagineze că numele lui este pe buletinul de vot”.

Donald Trump: ”Dacă pierdem, vă pierdeți frontierele, tăierile fiscale, siguranța, securitatea și bogăția, iar țara noastră ajunge în iad! Așa că vă rog să vă prefaceți că eu sunt pe buletinul de vot. Sunt pe buletinul de vot! Eu sunt pe buletinul de vot! Pentru ultima oară!”.

Analiștiii cred însă că îndemnul lansat de Trump este rețeta eșecului.

Debbie Mucarsel-Powell, profesor George Washington University: ”Aceste alegeri vor fi decise de independenți, de democrații și republicanii moderați și nu cred că o Convenție la care republicanii se afișează cu un președinte cu o rată de popularitate de 30 și ceva de procente va ajuta partidul”.