Politicieni francezi au protestat, de asemenea, după ce teritorii aparținând Franței au fost reprezentate sub drapelul american.

Trump a publicat imaginea luni, pe platforma sa Truth Social, fără nicio explicație. Canada, Groenlanda, Islanda, Mexicul, America Centrală și Caraibele erau acoperite cu drapelul SUA și etichetate „Statele Unite ale Americii”.

Trump a vorbit în repetate rânduri despre preluarea controlului asupra Groenlandei și a evocat de mai multe ori ideea transformării Canadei în cel de-al 51-lea stat american.

„Este tulburător și, din multe puncte de vedere, complet nepotrivit”, a declarat ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, pentru postul DR.

„Este, evident, un semn că președintele SUA încă are în minte un fel de viziune maximalistă. Trebuie să o temperăm”, a adăugat acesta.

Ministrul islandez de Externe, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, l-a convocat marți pe ambasadorul SUA, Billy Long. Ministerul său a precizat că i-a transmis clar diplomatului american că postarea este „complet nepotrivită”.

Președintele american a confundat în repetate rânduri Islanda, care este un stat suveran, cu Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei.

La Forumul Economic Mondial de la Davos, în ianuarie, Trump a făcut referire de patru ori la Islanda în timp ce vorbea despre chestiuni legate de Groenlanda. La un moment dat, el a dat chiar vina pe „Islanda” pentru o scădere a burselor americane.

Și teritorii franceze, britanice și olandeze apar sub steagul SUA

Harta publicată de Trump include și teritorii franceze, britanice și olandeze.

Teritoriile franceze din Caraibe, precum și Saint-Pierre și Miquelon, aflate în apropierea coastelor Canadei, apar acoperite de drapelul Statelor Unite.

Jean-Luc Mélenchon, politician de stânga și potențial candidat la președinția Franței, a afirmat că Emmanuel Macron ar trebui „să trimită portavionul pentru a menține controlul asupra suveranității noastre și pentru a liniști populațiile amenințate”.

Politicianul conservator Xavier Bertrand a avut o reacție mai moderată într-o postare publicată miercuri pe X.

„Suveranitatea noastră nu este redesenată printr-o serie de postări modificate pe rețelele sociale”, a transmis acesta.

Harta apare în timp ce UE încearcă să-și consolideze relația cu Groenlanda

Noua postare a lui Trump a apărut în contextul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat luni Groenlanda.

Aceasta a declarat că insula face o „alegere clară” pentru aprofundarea relațiilor cu Europa și a anunțat un pachet de investiții în valoare de 200 de milioane de euro.

Harta acoperită de steagul american face parte dintr-o serie mai amplă de postări publicate de Trump pe Truth Social în ultimele săptămâni.

Președintele SUA a susținut inclusiv că Apple Maps s-ar fi alăturat Google Maps în redenumirea Lacului Ontario drept „Lake America” („Lacul America”), declarând că schimbarea este „completă, ratificată și obligatorie”.