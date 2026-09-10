Teheranul a lansat mai multe rachete asupra unei baze americane din Iordania, după ce Statele Unite au scufundat cinci petroliere iraniene. Noua escaladare s-a resimțit imediat pe piețele financiare. Pentru prima dată în ultimele două luni, prețul unui baril de țiței a depășit pragul de 100 de dolari.

După săptămâni de liniște, Iranul a lansat 20 de rachete balistice asupra unei baze americane. Apărarea aeriană a Iordaniei a interceptat 18 dintre ele. Atacul a venit ca răspuns, după ce americanii au lovit cinci petroliere iraniene, ca represalii la tentativele de a ataca o navă de război americană.

Marco Rubio, secretar de stat: „Când iranienii atacă navele noastre militare, plătesc un preț în petroliere.”

Donald Trump, președintele SUA: „Ei bine, atacurile sunt... atacurile sunt făcute de noi. Am scos din luptă nouă dintre navele lor. Aș spune că atacurile sunt provocate de noi, da. Și veți vedea, veți vedea mult mai multe. Am distrus aproximativ nouă dintre petrolierele lor. Multe dintre ele au dispărut complet.”

Prețul petrolului reacționează imediat

Trump e optimist în privința evoluției conflictului, dar lucrurile nu stau prea bine în Statele Unite. Prețul petrolului a crescut cu peste 3% și a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, pentru prima dată din iulie. Iar prețul benzinei a atins valori record. Cât despre durata războiului...

Donald Trump, președintele SUA: „Vom vedea. Cred că războiul se va încheia imediat după alegerile (parțiale din SUA, n.r.). Cred că războiul se va încheia imediat după alegeri. Pentru că (iranienii) nu mai pot rezista. Sunt disperați să încerce să influențeze alegerile, astfel încât să ajungă la putere un grup de oameni slabi, care să-i lase în pace și să le permită să aibă arma nucleară.”

Rivalii politici ai lui Trump, democrații, critică dur situația din Iran.

JB Pritzker, guvernatorul democrat al statului Illinois: „JD Vance, principalul lingușitor al lui Trump, care vrea să ascundă faptul că este arhitectul războiului fără sfârșit al lui Trump în Iran, și, desigur, îl avem pe Donald Trump însuși, un președinte care suferă de demență, care a dezlănțuit violența în orașele noastre, care a făcut să crească prețurile alimentelor și a sabotat fermierii.”

Pe de altă parte, premierul israelian a avertizat din nou că înlăturarea regimului de la Teheran rămâne un obiectiv primordial.

Netanyahu, în centrul unui scandal major

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: „Principala misiune este să învingem regimul terorist din Iran. Suntem foarte aproape de acest obiectiv. Știm că întreaga axă se va prăbuși definitiv. Suntem hotărâți să facem asta.”

Dar Netanyahu e în mijlocul unui scandal propriu. Opoziția israeliană îl acuză pe premier de neglijență criminală. Totul după ce o anchetă publicată de „Haaretz” a scos la iveală că liderul Emiratelor Arabe Unite l-ar fi avertizat pe Netanyahu în privința unei acțiuni de o anvergură fără precedent, pregătită de gruparea teroristă Hamas. Însă alerta n-a ajuns la șefii serviciilor de securitate israeliene.