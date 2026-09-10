Declarația vine în contextul unei intensificări dramatice a ostilităților militare și al creșterii prețurilor la energie, factori care amenință Partidul Republican în scrutinul de la jumătatea mandatului, transmite news.ro.

Într-o discuție cu presa pe pista bazei aeriene Andrews, în apropiere de Washington, liderul de la Casa Albă a susținut că adversarii sunt într-o situație limită: „Iranienii nu pot rezista mai mult timp. Ei încearcă cu disperare să influențeze alegerile”.

Trump a îndemnat alegătorii la răbdare, făcând o previziune optimistă privind economia și legând costurile actuale de obiectivul strategic al Washingtonului. Președintele a explicat că prețurile ridicate la carburanți reprezintă costul necesar pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară, adăugând: „Imediat după alegeri, prețul petrolului va scădea”.

Această dinamică economică reprezintă o temere majoră pentru republicani, care se confruntă cu riscul unei înfrângeri grele în alegerile „midterms”, unde se reînnoiește întreaga Cameră a Reprezentanților și o treime din Senat. Democrații, la rândul lor, speră să preia controlul uneia sau al ambelor camere ale Congresului de la tabăra prezidențială.

Escaladare militară în Strâmtoarea Ormuz

Pe frontul militar, tensiunile au atins cote critice. Președintele republican a confirmat miercuri că forțele americane au lovit nouă vase iraniene, avertizând că cetățenii vor asista la o intensificare a acțiunilor: „Veţi vedea şi mai multe” atacuri, a spus Trump.

Cu o zi în urmă, armata SUA, care impune o blocadă porturilor iraniene ca răspuns la închiderea Strâmtorii Ormuz de către Teheran, anunțase distrugerea a cinci petroliere iraniene ca represalii. În replică, Iranul a anunțat miercuri că a atacat peste zece nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Mai mult, Teheranul a avertizat că va extinde în curând, dincolo de această arteră strategică, o zonă supusă autorizării navigației.

Impact imediat pe piețele globale

Escaladarea conflictului a generat un șoc imediat pe piețele energetice mondiale. Barilul de petrol Brent a depășit miercuri pragul de 100 de dolari pentru prima dată din luna iulie. Simultan, prețurile la gazele naturale europene au atins cele mai ridicate niveluri de la începutul anului 2023, reflectând incertitudinea și riscurile asociate blocării rutelor de aprovizionare.