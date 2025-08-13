Donald Trump minimalizează presupusul atac cibernetic rusesc asupra instanțelor federale din SUA: „Sunteți surprinși?”

13-08-2025
Vladimir Putin
Președintele Donald Trump a respins miercuri o întrebare despre un nou raport potrivit căruia Rusia ar fi, cel puțin parțial, responsabilă pentru spargerea sistemului electronic care gestionează documentele cazurilor din instanțele federale americane.

Vlad Dobrea

„Sunteți surprinși?” a spus Trump în timpul unui eveniment la Kennedy Center.

„Ei intră în sisteme, asta fac”, a comentat Trump despre Rusia.
„Sunt buni la asta, noi suntem buni la asta, de fapt suntem chiar mai buni.”

Dezvăluirile privind breșa de securitate vin cu câteva zile înainte ca Trump să se întâlnească în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Trump a spus că „ar putea” aduce în discuție atacul cibernetic în cadrul întâlnirii.

The New York Times a relatat marți că există dovezi potrivit cărora o entitate din Rusia pare să fi spart sistemul de gestionare a documentelor din instanțele federale și „a compromis recent documente sigilate”.

Citește și
Vladimir Putin și Donald Trump
AFP: Summitul dintre Trump și Putin, o întâlnire deja istorică. Lumea întreagă așteaptă un pas spre pace în Ucraina

Acest sistem conține, pe lângă documentele publice, și înregistrări ascunse, inclusiv informații despre persoane acuzate de infracțiuni privind securitatea națională.

„Unele dintre căutări au vizat cazuri penale de nivel mediu din zona New York City și din alte jurisdicții, unele implicând persoane cu nume de familie rusești sau din Europa de Est”, a scris publicația.

Potrivit The New York Times, atacul ar face parte dintr-un efort desfășurat de mai mulți ani.

Sursa: CNBC

