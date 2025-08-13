Trump a cerut ca președintele Poloniei să îl înlocuiască pe premierul Tusk la videoconferința despre Ucraina

13-08-2025 | 22:33
Karol Nawrocki și Donald Trump, în Biroul Oval
Preşedintele american Donald Trump a solicitat în ultimul moment ca preşedintele polonez, Karol Nawrocki, să se alăture teleconferinţei de miercuri dedicate Ucrainei cu lideri europeni, conform premierului Donald Tusk.

Vlad Dobrea

Naţionalistul conservator eurosceptic Nawrocki este un aliat al mişcării populiste de dreapta MAGA a preşedintelui republican Donald Trump şi a fost primit la Casa Albă în timpul campaniei electorale prezidenţiale din Polonia din acest an. El l-a învins pe candidatul pro-european Donald Tusk la scrutinul prezidenţial din iunie.

"Cu doar câteva minute înainte de miezul nopţii de ieri, am primit informaţii, împreună cu partenerii noştri europeni, că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de preşedinte în contactele cu preşedintele Trump", a declarat Tusk într-o conferinţă de presă.

Casa Albă nu a comentat dacă SUA a solicitat ca Nawrocki, şi nu Tusk, să participe la videoconferinţă.

Un purtător de cuvânt al guvernului polonez declarase marţi că cel care va participa la videoconferinţa cu Donald Trump va fi Donald Tusk. Însă consilierul pentru politica externă al preşedintelui Nawrocki, Marcin Przydacz, le-a spus reporterilor că nu avea "informaţii că prim-ministrul Donald Tusk ar fi planificat anterior să participe". A afirmat că echipa lui Tusk a demonstrat că nu are contacte bune cu administraţia Trump deoarece a avut impresia că Donald Tusk urma să participe la videoconferinţă.

Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Varşovia, Adam Szlapka, a spus că Tusk reprezintă Polonia în două apeluri miercuri cu lideri europeni, dar nu cu Trump.

Przydacz a mai declarat că birourile preşedintelui şi prim-ministrului vor schimba informaţii despre întâlniri.

Lideri europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat cu preşedintele Donald Trump înaintea summitului de vineri de la Anchorage (Alaska) între preşedintele american şi cel rus, subliniind necesitatea de a proteja interesele Kievului.

Krzysztof Izdebski, director de politici în cadrul Fundaţiei Batory, a declarat că a avea doi adversari politici care să reprezinte Polonia creează riscul unor mesaje mixte.

"Aceasta arată că, chiar şi în politica externă, într-o chestiune de securitate atât de esenţială, suntem pur şi simplu ostatici ai politicii interne şi ai unei anumite competiţii între diversele organe ale statului", a spus el.

Izdebski a opinat că aceasta ar submina efortul Poloniei de a se prezenta ca o ţară modernă care colaborează cu naţiuni de frunte în problemele politice internaţionale.

Nawrocki şi partidul său Lege şi Justiţie (PiS) sunt susţinători puternici ai Ucrainei în războiul cu forţele ruse invadatoare, la fel ca premierul Tusk şi guvernul său, dar au puncte de vedere diferite în privinţa unor probleme precum avortul, valorile familiei şi statul de drept.

Sursa: Agerpres

